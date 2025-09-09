Dlouho očekávaný obchvat Nové Paky ulevil městu od dopravy, sousedním Heřmanicím ale přinesl nové starosti. Nedokončený podchod pro pěší, který měl být jednou z podmínek otevření silnice, je podle místních nebezpečný. Ředitelství silnic a dálnic slibuje, že do konce září bude hotov. Obyvatelé si stěžují i na hluk z provozu.
Nedokončený podchod pod obchvatem trápí Heřmanice
Heřmanice obchvat rozdělil na dvě části. Pěší by měli využívat podchod, ten ale dosud není dokončený. Přestože je průchod otevřený, probíhají tam stavební práce a terén je nebezpečný, zejména pro starší lidi či rodiče s kočárky. „Já mám lékařku kilometr daleko a musí mě tam dovézt syn. Zkoušela jsem projít podchodem, sešla jsem jen tři metry dolů po kamení a dál už to nešlo, tak jsem se musela vrátit. Když zaprší, hodně to klouže,“ popsala obyvatelka Heřmanic Romana Novotná.
Podle původního plánu měl být dokončený podchod jednou z podmínek pro otevření obchvatu. „Když se spouštěl, udělali to provizorně, vysypali tam kameny, které to trochu zhutnily. Teď to opravují, zvyšují a přes techniku se projít nedá,“ uvedl další obyvatel Heřmanic Jakub Trnka. Někteří lidé proto riskují a silnici přebíhají. Stěžují si i na sociální síti.
„Apelovala jsem na pana starostu, aby byl podchod otevřený minimálně od 1. září, kdy půjdou děti do školy, aby se sem dostaly bezpečně. Bohužel se to nepodařilo a lidé to musejí pořád obcházet,“ řekla předsedkyně osadního výboru Heřmanic Marcela Fajferová.
Starosta Nové Paky Pavel Bouchner (Paka navždy!) o problému s redaktorkou České televize hovořit nechtěl.
ŘSD slibuje nápravu do konce září
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl připustil, že při otevření obchvatu bylo v podchodu pouze štěrkové podloží. „Ty podmínky opravdu nejsou ideální. Aktuálně se tam pohybují stavební stroje, ale průchod je možný,“ uvedl.
Podle něj je samotný podchod bezpečný, i když pro rodiče s kočárky zatím nepohodlný. „Věřím, že to ty tři týdny vydrží. Do konce září by měl být podchod plnohodnotně hotový. Doufám, že ho lidé začnou využívat, protože přebíhání silnice je opravdu nebezpečné,“ dodal.
Obyvatelé si kromě nedokončeného podchodu stěžují také na hluk, protihluková opatření jsou prý nedostatečná. „Proč nejsou stěny stejně vysoké po celé délce a proč most není vybavený protihlukovými zábranami? Ten hluk je nesnesitelný, kamiony, motorkáři… naměřili jsme 83 decibelů,“ uvedl místní Michal Klamrt. Obyvatelé proto podali podnět hygienikům, aby hluk z nové silnice přeměřili a prošetřili.