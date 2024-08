Obce chtějí větší vliv při rozhodování o stavbě větrných elektráren

O potřebě chránit takzvanou Santiniho krajinu informuje návštěvníky stálá výstava. „Byl by to velký zásah do této krajiny jakožto měřítko, které mnohonásobně převyšuje dosavadní stavby a harmonii, která tady je od doby baroka,“ vysvětlil Beneš.

„Toto označení s sebou nese závazky, jako je péče o krajinu, o to dědictví. Výstavba větrných elektráren do tohoto úplně nezapadá,“ vysvětlil vedoucí Centra baroka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Pavel Beneš.

Dva roky je dnes minimální doba schválení výstavby větrné elektrárny. Podle nového zákona by to měl být naopak strop. Nárůstu počtu větrných elektráren se ale někde obávají.

Příliš velkého vlivu státu se obávají Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Asociace krajů. Ve společném prohlášení žádají další jednání, tentokrát za účasti obcí.

„Obnovitelné zdroje jako takové samosprávy podporují. Ale vždycky to vzniká na základě dohody v té komunitě. Nikdo to direktivně nestanovuje. To si ani nemůžeme dovolit. Tak proč by si to měl dovolit stát?“ poznamenal místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

Zákon by měl začít platit od 1. ledna. Právě velké množství připomínek mnoha stran ho ale může pozdržet.