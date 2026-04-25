O prvním setkání se sovětským vojákem mohl Vladimír Leman vyprávět jen známým


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Týden v regionech: Paměťová stopa – Vladimír Leman
Zdroj: ČT24

Přestože celý svůj profesní život prožil Vladimír Leman v pelhřimovské nemocnici, kde působil nejdříve jako lékař a poté dlouhá léta jako primář interního oddělení, pochází z Brna, kde se v roce 1932 narodil na Obilním trhu. V Brně prožil i druhou světovou válku. Popisuje změny během okupace, zabíjení v Kounicových kolejích i dramatické okamžiky při příchodu Rudé armády.

Když začala okupace, chodil Vladimír Leman do první třídy. „Tenkrát se v republice jezdilo vlevo, kolem našeho domu jezdila i tramvaj, také vlevo. Když přišli Němci, tak na každé zastávce už byl takový poklop a tam bylo napsáno německy: zastávka přeložena. A jezdilo se v tu ránu vpravo,“ popisuje.

Vzpomíná i na souseda, pana Nováka, který bydlel v Mozolkách. „Bydlel ve zvýšeném přízemí a měl pod tím oknem takovou girlandu ozdobenou nějakými větvičkami a tam bylo napsáno: Wir danken Ihnen, Führer – děkujeme našemu vůdci. A potom také udával,“ vzpomíná.

Rodina bydlela na dohled od Kounicových kolejí, které sloužily jako věznice gestapa, které tam zabíjelo. „A my jsme slyšeli střelbu. Viděli jsme předtím ta oznámení, takže jsme věděli, že jsou to sokolové nebo členové odboje,“ popisuje.

Maturoval v krytu. Nejvíc stoletého Josefa Straku nabíjejí kamarádi
Josef Straka ukazuje fotografii z vojny

Jeho otec pracoval jako mechanik ve firmě, která vyráběla rádia. „Měli jsme rádio i během války. Na každém knoflíku bylo, že poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá smrtí. Otec měl takové udělátko, které k tomu rádiu přidělal, a mohli jsme poslouchat Londýn i Moskvu, a pak to zase dal pryč,“ vysvětluje.

To, že Němci zavřeli vysoké školy, mělo pro žáky nižších škol podle něj do jisté míry výhodu, protože učitelé, docenti a asistenti šli učit tam. „Nás měla jako třídní doktorka, češtinu učil doktor, kreslení akademický malíř (Josef) Zamazal,“ vyjmenovává.

První setkání se sovětským vojákem

V dubnu 1945 dorazila k Brnu fronta, Němci se stahovali z města a do Žabovřesk z Komína přišli vojáci Rudé armády. „Rusové měli jiné zvuky kulometů než Němci. Když se pak blížila fronta od Komína, my jsme byli v krytu. Garáž jsme měli zabedněnou nějakými starými cihlami. Bylo nás tam hodně, asi deset lidí dohromady. A najednou hrozná rána, otevřeli jsme dveře – dům, který stál naproti, dostal zásah a padl dozadu,“ popisuje.

Neptali se, dělali vše podle svého, říká o ruských vojácích pamětník osvobození Brna
Brno, rudoarmějci v dnešní Gorkého ulici (26. 4. 1945)

„Za chvíli bouchání na dveře a tam stál ruský voják a ptal se: Germán nět? A pak se díval na souseda. Všichni měli na sobě to nejlepší, kdyby museli utíkat, aby měli aspoň něco na sobě. On měl vestu a zlaté hodinky. A voják říká: Časy! Urval mu je a namířil proti němu samopal. To bylo moje první setkání se sovětským vojákem. Dnes to můžu klidně říkat. Dřív jsem to říkal jenom známým. Rusům to zůstalo dosud a přitom jsme tenkrát byli spojenci,“ říká pamětník.

Za důležité Leman označuje smíření Čechů a Němců. Brno jako místo pro konání sudetoněmeckého sjezdu, který je v plánu na konci května, ale nepovažuje za vhodné. „Nakonec, když si člověk vzpomene na Přemysla Otakara II. – koho sem zval? No Němce, kteří byli v něčem dál než my. Němci byli havíři, Němci se tak dostali do Jihlavy i jinam. To smíření je nutné, ale nevím, jestli zrovna v Brně. Je tam ještě dost lidí, kteří na Němce nevzpomínají v dobrém,“ vysvětlil.

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně
Protestující na zasedání zastupitelstva města Brna

Lékař měl nižší plat než sekretářka

Po válce Vladimír Leman vystudoval lékařskou fakultu. Do brněnských nemocnic prý neměl bez protekce šanci se dostat, a aby předešel umístění na druhém konci republiky, dal na doporučení kamaráda a přihlásil se do nemocnice v Pelhřimově.

Vladimír Leman v pelhřimovské nemocnici (1958)
Zdroj: ČT24

Oženil se a do Pelhřimova za ním přišla i manželka Věra, která dostala místo v kanceláři tamního Agrostroje. Několik let bydleli přímo v nemocnici, než dostali družstevní byt. „Já jako doktor jsem měl základní plat 1150 korun a ona měla 1250 korun. Protože ta medicína byla tlačena pořád dolů,“ vysvětluje.

V nemocnici přestal pracovat až v neuvěřitelných 92 letech. „Nikdo mě nevyháněl, ale říkal jsem si, že už se to nehodí. Jsem starší člověk, není to ono. Ale nemusel jsem, nikdo mě nevyhazoval,“ uzavírá vyprávění ve svém pelhřimovském bytě nad albem s fotografiemi kolegů.

Výběr redakce

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

03:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Zástupci Íránu předali v Pákistánu své požadavky, s Američany se ale zřejmě nesejdou

před 36 mminutami
Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Praze 4 se našly v domě chemikálie i radioaktivní thorium

13:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

před 2 hhodinami
Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

před 3 hhodinami
Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

před 4 hhodinami
Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Politické spektrum: Volt Česko, ČSSD, GEN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 25. dubna přijali Adam Hanka (Volt Česko), Jiří Paroubek (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) a Vojtěch Ryvola (GEN). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
před 11 mminutami

před 44 mminutami

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nebýt jen sociálním a ekonomickým projektem. Rozhovor s novým pražským arcibiskupem nabídne ČT24 od 18:05 v Interview speciál.
10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Praze 4 se našly v domě chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle něj ale lidem nehrozí žádné nebezpečí, chemikálií je malé množství.
13:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. České televizi to potvrdily oslovené dětské domovy. Ty se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dětí ale stále jistou účast na táboře zatím nemají.
před 5 hhodinami

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.
před 8 hhodinami

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
před 9 hhodinami

VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
před 19 hhodinami
Načítání...