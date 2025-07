Na hlavním tahu do Polska v Náchodě začala další etapa rekonstrukce

Řidiči projíždějící Náchodem by v dalších dvou týdnech měli vyjet s dostatečnou rezervou. Kdo o další etapě rekonstrukce rušné silnice nevěděl, zdržel se v kolonách déle, než je v Náchodě obvyklé. „Dnes (v pondělí) to je zhruba půl hodiny za celou cestu, co jsme projezdili městem. Je to hodně dlouho,“ postěžovala si řidička Jana Dusilová.

Křižovatka U Slávie spojuje hlavní tah Náchodem s cestami vedoucími do tamní nemocnice a také k poliklinice nebo městskému úřadu. „Je to uzlový bod, který se nedá nijak objet a je velmi komplikovaný pro všechny řidiče,“ poznamenal starosta města Jan Birke (SOCDEM).

Třicet tisíc aut denně

Silnice I/33 protínající Náchod je důležitou spojnicí až k polskému Baltu. Denně po ní projede až třicet tisíc osobních i nákladních aut. To se projevuje i na jejím povrchu, do kterého se v další etapě prací silničáři pustili. Na obou příjezdových cestách se tvořily kolony.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) průtah Náchodem opravuje postupně. První etapy u polské hranice dokončilo v květnu. Aktuální oprava má být podle ŘSD poslední.