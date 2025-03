Náchod chtěl obchvat přes dvacet let, teď se začalo stavět

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dlouho připravovanou stavbu obchvatu dvacetitisícového Náchoda. Obchvat po západním a severním okraji města odvede z města tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Polsko a na Broumovsko. Stavba silnice, o kterou město usilovalo přes dvacet let, by měla trvat tři roky. Řidičům by se obchvat měl otevřít v březnu 2028.