Muzeum přeživších v bývalé Schindlerově továrně připomíná příběhy odvahy a záchrany

Prohlídkou bývalé textilky v Brněnci na Svitavsku zakončily svůj program v rámci festivalu Meeting Brno takzvané Wintonovy děti a jejich příbuzní. V ruinách továrny, která před druhou světovou válkou patřila rodině Löw-Beer a kde za války působil Oskar Schindler, vzniklo letos na jaře Muzeum přeživších holocaustu. To s pomocí své nadace vybudoval Daniel Löw-Beer, který také hosty po areálu provedl.
V rohu nádvoří stojí nenápadná brána – právě tou přicházeli Židé z koncentračního tábora Osvětim.
„Ženy dorazily z Osvětimi, místa smrti a vyhlazování. Přišly z nádraží tou bránou na jedno z mála míst možných přežití v Československu,“ popsal Daniel Löw-Beer.
V továrně mohli Židé přežít – podobně jako děti, kterým z Československa pomohl Nicholas Winton. Jsou to dva odlišné příběhy, které ale spojuje touha pomáhat.
Prohlédnout si areál v Brněnci přijela i Anita Groszová, jejíž otec patřil mezi takzvané Wintonovy děti.„Nevěděla jsem, že to bylo právě v Československu. Je to pro mě opravdu velké překvapení. Je to vážně úžasné,“ řekla Groszová.
Továrna, kterou zabrali nacisté
Řeka Svitava v tomto místě odděluje české a moravské území a za války rozdělovala také protektorát Čechy a Morava od Sudet. Továrna ležela na sudetské straně, kterou zabrali nacističtí vojáci. Místo textilu se zde začala vyrábět munice – ovšem s vědomím Oskara Schindlera záměrně nefunkční. Schindler do Brněnce přesunul na dvanáct set dělníků ze své smaltovny v Krakově a tím jim zachránil život.
„Schindlerovi tady pracovali, ale neměli plně pod kontrolou stráže SS. Často proto spali v továrně, aby se mohli starat o Židy a aby se zde cítili bezpečně,“ vysvětlil Löw-Beer. Podle něj by bez manželů Schindlerových a dalších, kteří padělali dokumenty, židovští zaměstnanci nepřežili.
„Po válce Schindlerovi z vděčnosti předali prsten ze zubařského zlata s gravírovaným talmudským výrokem: Kdo zachránil jediný život, zachránil celý svět,“ dodal.
Nový život z ruin
Rodina Löw-Beerů, které textilka patřila před válkou, zchátralý areál v roce 2019 převzala a založila Nadaci Archa. V budově bývalé přádelny vzniklo Muzeum přeživších, které přibližuje život v lágru i v samotné továrně.
„Původní místa, kde se odehrály historické události, jsou velmi silná. Být skutečně v budově a vědět, že tam byly zachráněny životy, je silnější než jen sledovat něco v televizi,“ uvedla Karen Kruger, jedna z potomků Wintonových dětí a autorka dokumentu Dopisy z Brna.
Projekt Schindlerova archa má přilákat návštěvníky z celého světa a připomenout příběhy odvahy a lidskosti.