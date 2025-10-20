Muzeum přeživších v bývalé Schindlerově továrně připomíná příběhy odvahy a záchrany


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události v regionech: Wintonovy děti v Schindlerově továrně
Zdroj: ČT24

Prohlídkou bývalé textilky v Brněnci na Svitavsku zakončily svůj program v rámci festivalu Meeting Brno takzvané Wintonovy děti a jejich příbuzní. V ruinách továrny, která před druhou světovou válkou patřila rodině Löw-Beer a kde za války působil Oskar Schindler, vzniklo letos na jaře Muzeum přeživších holocaustu. To s pomocí své nadace vybudoval Daniel Löw-Beer, který také hosty po areálu provedl.

V rohu nádvoří stojí nenápadná brána – právě tou přicházeli Židé z koncentračního tábora Osvětim.
„Ženy dorazily z Osvětimi, místa smrti a vyhlazování. Přišly z nádraží tou bránou na jedno z mála míst možných přežití v Československu,“ popsal Daniel Löw-Beer.

V továrně mohli Židé přežít – podobně jako děti, kterým z Československa pomohl Nicholas Winton. Jsou to dva odlišné příběhy, které ale spojuje touha pomáhat.

Prohlédnout si areál v Brněnci přijela i Anita Groszová, jejíž otec patřil mezi takzvané Wintonovy děti.„Nevěděla jsem, že to bylo právě v Československu. Je to pro mě opravdu velké překvapení. Je to vážně úžasné,“ řekla Groszová.

Daniel Löw-Beer a Nick Winton v Brněnci
Zdroj: ČT24

Továrna, kterou zabrali nacisté

Řeka Svitava v tomto místě odděluje české a moravské území a za války rozdělovala také protektorát Čechy a Morava od Sudet. Továrna ležela na sudetské straně, kterou zabrali nacističtí vojáci. Místo textilu se zde začala vyrábět munice – ovšem s vědomím Oskara Schindlera záměrně nefunkční. Schindler do Brněnce přesunul na dvanáct set dělníků ze své smaltovny v Krakově a tím jim zachránil život.

Rozpadlá továrna, ve které Schindler za války ochránil přes tisíc Židů, se změní na památník
Schindlerova továrna se změní na památník

„Schindlerovi tady pracovali, ale neměli plně pod kontrolou stráže SS. Často proto spali v továrně, aby se mohli starat o Židy a aby se zde cítili bezpečně,“ vysvětlil Löw-Beer. Podle něj by bez manželů Schindlerových a dalších, kteří padělali dokumenty, židovští zaměstnanci nepřežili.

„Po válce Schindlerovi z vděčnosti předali prsten ze zubařského zlata s gravírovaným talmudským výrokem: Kdo zachránil jediný život, zachránil celý svět,“ dodal.

Nový život z ruin

Rodina Löw-Beerů, které textilka patřila před válkou, zchátralý areál v roce 2019 převzala a založila Nadaci Archa. V budově bývalé přádelny vzniklo Muzeum přeživších, které přibližuje život v lágru i v samotné továrně.

V bývalé Schindlerově továrně u Svitav chce nadační fond vybudovat památník se skleněným pavilonem
Zchátralá továrna v Brněnci

„Původní místa, kde se odehrály historické události, jsou velmi silná. Být skutečně v budově a vědět, že tam byly zachráněny životy, je silnější než jen sledovat něco v televizi,“ uvedla Karen Kruger, jedna z potomků Wintonových dětí a autorka dokumentu Dopisy z Brna.

Projekt Schindlerova archa má přilákat návštěvníky z celého světa a připomenout příběhy odvahy a lidskosti.

Aktuálně z rubriky Regiony

Před 15 lety byli odsouzeni pachatelé žhářského útoku ve Vítkově

V pondělí uplynulo patnáct let od prvního soudního verdiktu nad pachateli žhářského útoku ve Vítkově. Dům na kraji Vítkova podpálili tři pravicoví extremisté 18. dubna před šestnácti lety. Do domu hodili zapálené lahve s benzinem, poté nasedli do auta, kde čekal jejich komplic, a z místa ujeli. V době útoku bylo uvnitř domu osm lidí včetně malé dívky Natálie. Ta přežila, i když následky si nese celý život. Do domácího léčení ji lékaři pustili po osmi měsících. Pachatele se policii podařilo vypátrat čtyři měsíce po útoku. Dostali tresty v rozmezí 20 až 22 let, které později udělily i vyšší soudní instance. Tři z odsouzených jsou už na svobodě, dva si odpykali 12 let za mřížemi, třetí o dva a půl roku delší trest. V 90' ČT24 o případu hovořila bývalá redaktorka ČT a současná mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová.
před 36 mminutami

Pražané se mohou znovu vyjádřit k Metropolitnímu plánu

Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.
17:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku

Stromem roku 2025 v Česku se stal Oldřichův dub rostoucí v Peruci na Lounsku. Na druhém místě skončila hrušeň z Uherského Hradiště, bronz připadl vrbě rostoucí u středočeského Berouna. Anketu pořádala Nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské hvězdárně. Předchozí titul za rok 2024 získal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Vítězný strom postupuje do únorového kola ankety Evropský strom roku.
před 3 hhodinami

Psi napadají ovce spásající brněnskou Stránskou skálu

Stádo ovcí, které spásají trávu na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Letos už chovatelé přišli o víc než deset zvířat. Napadením nezabránily ani železné ohradníky, a pastevci proto přemýšlí o jejich nahrazení pevnější variantou. Monitorovací systém už na místě jednou byl, kamery ale někdo ukradl. Případ teď mají na stole policisté. Majitelům psů hrozí za napadení ovce až milionová pokuta.
před 3 hhodinami

Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bylo v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. V noci na pondělí ještě mrzlo, v dalších dnech by se to nemělo opakovat, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Královéhradecký kraj chce omezit osmiletá gymnázia. Proti záměru vznikla petice

Královéhradecký kraj chystá omezení osmiletých gymnázií. Do konce října má projednat dokument, který počítá se snížením kapacit těchto oborů na třech krajských školách. Naopak chce posílit čtyřleté obory gymnázií. Proti útlumu osmiletých gymnázií vznikla petice. Podobný odpor zaznívá i ze Středočeského kraje, konkrétně z Nymburka.
před 5 hhodinami

Opera přenese diváky do úkrytu k Anne Frankové

Operní soubor Jihočeského divadla uvádí na komorní scéně Deník Anne Frankové. Pěvci i diváci se v nastudování operního monodramatu Grigorije Samujloviče Frida ocitnou v domě, kde se dívka se svou rodinou během druhé světové války ukrývala.
před 5 hhodinami
