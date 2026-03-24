Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale oddělovací stěny

Sarkofág, který plánoval státní podnik Diamo, se na haldě Heřmanice v Ostravě stavět nebude. Sanace haldy bude pokračovat zejména stavbou vzdušných oddělovacích stěn. Shodli se na tom účastníci schůzky v Praze, na které byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy, Moravskoslezského kraje či společnosti OKK Koksovny.
„Nejdůležitější, co zaznělo před všemi stranami, bylo, že je shoda na tom, že se nebude pokračovat v budování sarkofágu. To je pro nás důležité, jelikož máme za to, že tak, jak byl navržen z nějakých materiálů, ne-li betonu, to nebylo dobrým řešením. Mělo to i hodně technických vad a bylo to drahé řešení,“ řekl náměstek ostravského primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Práce na sarkofágu měly podle dřívějších informací trvat zhruba deset let a stát minimálně 2,3 miliardy korun. Diamo na webu věnovaném haldě uvedlo, že snahou je co nejrychleji přejít od příprav k sanaci.
Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než dvaceti lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů. Od roku 2002 odval provozuje Diamo.