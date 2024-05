Lidé ve Stráži pod Ralskem odmítají novou průmyslovou zónu. Areál bude udržitelný, tvrdí investor

Novou průmyslovou zónu plánuje vybudovat společnost Derventare. Zastupitelé ve Stráži pod Ralskem už záměr schválili. „Firma reagovala na rezervu, která tady je od roku 2002, skoupila pozemky. Samozřejmě vnímám, že to bude veliké, ale ten prostor je naprosto nevyužitelný,“ uvedl starosta města Zdeněk Hlinčík (Volba pro Stráž).

Pozemky od uranového odkaliště státního podniku Diamo dělí jenom pás lesa. A právě proto na těchto pozemcích nepřípadá v úvahu žádná bytová výstavba, vhodný je podle města jenom průmysl.



Jenže odpůrci považují celý záměr za příliš megalomanský, obávají se velikosti i výšky hal. Strach mají i z nárůstu dopravy. „Těmi, kdo doplatí na zvýšení dopravní zátěže, jsme my z Hamru, Mimoně a z Jablonného,“ uvedl odpůrce projektu Rudolf Sikora. „Obáváme se toho, že by vzniklo opravdu veliké logistické centrum. Asi by nám nevadily menší haly a nějaký lehký průmysl,“ dodala spoluzakladatelka petice Lucie Bínová.

Skoro dva tisíce pracovních míst

Zastupitelé stanovili, co v místě být nesmí. Podle plánu nepřipadá v úvahu těžká, prašná, hlučná ani chemická výroba. „Záměrem je vytvořit udržitelný areál, který disponuje vlastní fotovoltaikou a dále se zaměřuje na soběstačnou energetiku, možnosti výroby zeleného vodíku, ukládání elektřiny, zadržování volné vody v přírodě a podporu biodiverzity,“ uvedla společnost pro ČT. Investor také slibuje zhruba 1800 pracovních míst.