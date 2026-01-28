Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Liberci uložil uprchlému jednapadesátiletému Vilému Kováčovi souhrnný trest 23 let vězení. Uznal ho vinným z šesti trestných činů, hrozilo mu 24 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou liberecké větve mezinárodního drogového gangu, přes níž směřovalo do dalších států v Evropě přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše. Rozsudek není pravomocný.

Obhájce Kováče žádal zproštění obžaloby, podle něj nejsou důkazy, že by jeho klient organizoval jakékoliv protiprávní jednání. Soud rozhodl v nepřítomnosti Kováče, který je stíhaný jako uprchlý a je i na seznamu osob hledaných Europolem.

Jde o největší drogovou kauzu minimálně na severu Čech z let 2018 až 2022. V Liberci byl podle obžaloby velkosklad, který sloužil jako překladiště drog, jež se dostaly do Evropy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu. Z Liberce drogy směřovaly do dalších států. Skupina pašovala i cigarety, jen zabavených bylo osmnáct milionů kusů.

Podle obžaloby k úkrytu drog sloužily například krabice s banány, plechovky s tuňákem, cestovní kufry, železná ruda či žulové desky, nebo byly fingovaně přepravované jako kukuřičné lupínky. Stovky tun se vozily v kamionech, v osobních vozech to byly řádově jednotky až desítky kilogramů. Některé zásilky se podařilo zajistit. Podle obžaloby například z Liberce směřoval kamion s 916 kilogramy hašiše ukrytých v žulových deskách přes Polsko a pobaltské země do Ruska, kontraband se ale podařilo zachytit v Lotyšsku. Zajistit se také podařilo 101 kilogramů kokainu v krabicích s banány ve Slovinsku či přes 180 kilogramů hašiše v kufrech v Nizozemsku.

Do zahraničí pašovali tuny drog. Soud nepravomocně potrestal sedmičlenný gang
Jeden z obžalovaných Arnošt Kučera přiváděn vězeňskou službou

Organizovaný gang

V kauze bylo z liberecké větve kromě Kováče obžalováno dalších deset lidí a jedna firma. Šlo o pracovníky spedičních a dopravních firem, majitele bývalého autoservisu, podnikatele i Kováčovu družku. Vinu a účast v organizovaném gangu většina z nich odmítala. Liberecký soud jim již dříve uložil tresty od podmínek po deset let vězení, rozsudky pro většinu z nich ale nejsou kvůli podaným odvoláním pravomocné.

Státní zástupkyně Petra Pazderková ve své závěrečné řeči uvedla, že kromě Kováče nikdo další neměl úplný přehled o fungování gangu. „Skupinu vedl pod heslem rozděl a panuj,“ řekla.

Komunikace se podle ní odehrávala prostřednictvím šifrovaných kanálů, Kováč používal více telefonů, často střídal vozidla a nechával je i kontrolovat, zda na nich není umístěné sledovací zařízení. „Dbal i na to, aby se jednotliví členové skupiny nepotkávali,“ dodala Pazderková. Kováče podle ní mimo jiné usvědčovaly výpovědi dvou jeho nejbližších spolupracovníků, kteří uznali vinu. Šlo o Michala Černého, který zajišťoval přepravu a uskladnění narkotik, a kurýra Jana Chalupu.

Soud projednává případ pašeráků. V libereckém překladišti měli tuny drog za miliardy korun, tvrdí policie
Pašovaný hašiš

Výběr redakce

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Právě teď
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 9 mminutami
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

09:48Aktualizovánopřed 19 mminutami
Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěPoslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

12:16Aktualizovánopřed 27 mminutami
Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

04:29Aktualizovánopřed 53 mminutami
Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

před 53 mminutami
V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

před 1 hhodinou
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Liberecký kraj

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Krajský soud v Liberci uložil uprchlému jednapadesátiletému Vilému Kováčovi souhrnný trest 23 let vězení. Uznal ho vinným z šesti trestných činů, hrozilo mu 24 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou liberecké větve mezinárodního drogového gangu, přes níž směřovalo do dalších států v Evropě přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše. Rozsudek není pravomocný.
před 53 mminutami

Liberec kvůli velkému zájmu zastavil vydávání parkovacích karet

Liberecký magistrát zastavil vydávání parkovacích karet. Držitelům garantovaly jisté místo v lokalitách, kde je parkovacích míst málo – tedy hlavně na přeplněných sídlištích. Zájem už byl ale tak velký, že se město rozhodlo systém úplně zrušit. Řidiči bez karet totiž neměli šanci najít volné místo. Změna se nedotkne pouze invalidů. Za parkovací karty přitom město ročně získalo přes deset milionů korun. Jak bude systém fungovat do budoucna, mají určit zastupitelé, kteří vzejdou z říjnových voleb.
25. 1. 2026

V Liberci otevřela bezplatná poradna pro zvládání vzteku hrazená krajem

Jak zvládnout vztek a rostoucí agresi, mohou lidé řešit v nové poradně v Liberci. Je první svého druhu v regionu i v Česku. Službu objednal a hradí kraj. Původně měla sloužit především lidem, kteří páchají domácí násilí. První týdny fungování ale ukázaly, že se na ni obracejí lidé s různými, často i lehčími formami vzteku a agresivity.
22. 1. 2026

Na Vysočině a severu Čech se čeká od neděle silný vítr

Vysočinu, část Pardubického kraje a sever Čech zasáhne od nedělního poledne silný jihovýchodní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až osmdesát kilometrů za hodinu, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj vítr zeslábne až v noci na úterý.
17. 1. 2026Aktualizováno17. 1. 2026

Na Ukrajinu poputují další maskovací sítě z Česka

Maskovací sítě pro Ukrajinu nově pletou dobrovolníci v Jablonci nad Nisou. Vznikla tam iniciativa Motanka. Asi šestnáct sítí odtamtud mají v plánu poslat na konci ledna do centra ve Lvově. Pletení sítí pro zemi bránící se už téměř čtyři roky otevřené ruské invazi se v tuzemsku věnují i další organizace – například v Brně.
16. 1. 2026

V korupční kauze libereckých dopravců půjde před soud devět lidí a dvanáct firem

K ústeckému krajskému soudu (pobočka Liberec) míří korupční kauza libereckých dopravců. Kvůli údajným manipulacím a korupci při zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) obžaloval státní zástupce devět lidí a dvanáct firem. Viní je z podplácení, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a přijetí úplatku. ČT to sdělila náměstkyně ústecké krajské žalobkyně Kateřina Doušová. Některým obviněným hrozí až dvanáct let za mřížemi.
15. 1. 2026

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
13. 1. 2026Aktualizováno13. 1. 2026

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026
Načítání...