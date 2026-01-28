Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Krajský soud v Liberci uložil uprchlému jednapadesátiletému Vilému Kováčovi souhrnný trest 23 let vězení. Uznal ho vinným z šesti trestných činů, hrozilo mu 24 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou liberecké větve mezinárodního drogového gangu, přes níž směřovalo do dalších států v Evropě přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše. Rozsudek není pravomocný.
Obhájce Kováče žádal zproštění obžaloby, podle něj nejsou důkazy, že by jeho klient organizoval jakékoliv protiprávní jednání. Soud rozhodl v nepřítomnosti Kováče, který je stíhaný jako uprchlý a je i na seznamu osob hledaných Europolem.
Jde o největší drogovou kauzu minimálně na severu Čech z let 2018 až 2022. V Liberci byl podle obžaloby velkosklad, který sloužil jako překladiště drog, jež se dostaly do Evropy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu. Z Liberce drogy směřovaly do dalších států. Skupina pašovala i cigarety, jen zabavených bylo osmnáct milionů kusů.
Podle obžaloby k úkrytu drog sloužily například krabice s banány, plechovky s tuňákem, cestovní kufry, železná ruda či žulové desky, nebo byly fingovaně přepravované jako kukuřičné lupínky. Stovky tun se vozily v kamionech, v osobních vozech to byly řádově jednotky až desítky kilogramů. Některé zásilky se podařilo zajistit. Podle obžaloby například z Liberce směřoval kamion s 916 kilogramy hašiše ukrytých v žulových deskách přes Polsko a pobaltské země do Ruska, kontraband se ale podařilo zachytit v Lotyšsku. Zajistit se také podařilo 101 kilogramů kokainu v krabicích s banány ve Slovinsku či přes 180 kilogramů hašiše v kufrech v Nizozemsku.
Organizovaný gang
V kauze bylo z liberecké větve kromě Kováče obžalováno dalších deset lidí a jedna firma. Šlo o pracovníky spedičních a dopravních firem, majitele bývalého autoservisu, podnikatele i Kováčovu družku. Vinu a účast v organizovaném gangu většina z nich odmítala. Liberecký soud jim již dříve uložil tresty od podmínek po deset let vězení, rozsudky pro většinu z nich ale nejsou kvůli podaným odvoláním pravomocné.
Státní zástupkyně Petra Pazderková ve své závěrečné řeči uvedla, že kromě Kováče nikdo další neměl úplný přehled o fungování gangu. „Skupinu vedl pod heslem rozděl a panuj,“ řekla.
Komunikace se podle ní odehrávala prostřednictvím šifrovaných kanálů, Kováč používal více telefonů, často střídal vozidla a nechával je i kontrolovat, zda na nich není umístěné sledovací zařízení. „Dbal i na to, aby se jednotliví členové skupiny nepotkávali,“ dodala Pazderková. Kováče podle ní mimo jiné usvědčovaly výpovědi dvou jeho nejbližších spolupracovníků, kteří uznali vinu. Šlo o Michala Černého, který zajišťoval přepravu a uskladnění narkotik, a kurýra Jana Chalupu.