Policie v souvislosti s tragickým pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci začala na konci července stíhat České dráhy. Potvrdil to mluvčí dopravce Filip Medelský. Firma čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Nesouhlasí s tím a podala stížnost. V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Hrozí jim kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti tři až osm let vězení. Při neštěstí zahynul 31. října 2021 průvodčí v jedné z kabin.
Kvůli pádu lanovky na Ještěd policie začala stíhat České dráhy
V případu bylo původně pět obviněných, mezi nimi i České dráhy jako právnická osoba. Na základě stížností bylo před rokem a půl trestní stíhání dopravce a jednoho člověka zastaveno. Nyní firma opět čelí obvinění. „Stejně jako v minulosti s obviněním nesouhlasíme a jsme připraveni se proti němu bránit. K probíhajícímu řízení se až do jeho ukončení nebudeme dále vyjadřovat,“ uvedl Medelský.
Jak dlouho může vyšetřování trvat, náměstek okresní státní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr zatím nedokáže odhadnout. Předpokládá ale, že to budou měsíce. „Budu teprve rozhodovat o stížnosti. A s ohledem na objem vyšetřovacího spisu to také chvilku potrvá,“ poznamenal.
Při havárii v říjnu 2021 spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky a zemřel průvodčí. K prasknutí lana podle Drážní inspekce přispěla koroze jeho jednotlivých drátů. V kabině pro 35 lidí byl průvodčí sám, spadla s ním ze zhruba třicetimetrové výšky. Třinácti cestujícím v druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně patnáct metrů nad zemí. Průvodčí aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Z kabiny pak museli cestující vyprostit hasiči.
Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce bezprostřední příčinou tragického pádu kabiny po přetržení tažného lana bylo, že lanová dráha byla provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. V minulosti byly totiž v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy neoprávněně odstraněny. Průvodčí nebyl ručně schopen vozovou brzdu aktivovat kvůli silám, které na kabinu působily.
Po nehodě je lanovka mimo provoz. Od ČD ji odkoupil Liberec. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu by mohla být nejdřív od roku 2030.