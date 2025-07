Kraj zvažuje zrušení porodnice v Rychnově. Rodiček je málo

Rychnovská porodnice měla v posledních letech ročně kolem čtyř set porodů, letošní kvalifikovaný odhad počítá s ještě nižším číslem. Porodů by mělo být asi tři sta čtyřicet. „Rychnovská porodnice je v nejhorších číslech. Perspektiva, že by se to zásadním způsobem změnilo, tady prostě není,“ poznamenal náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jiří Mašek (ANO).

Jiné porodnice jsou příliš daleko, varují skeptici

Nemocnice je však spádová pro osmdesát tisíc obyvatel, včetně odlehlých oblastí Orlických hor. Někteří rodiče i část samospráv považují dojezdy do jiných porodnic za příliš dlouhé. „Za nás to je špatně. Měli jsme porod za pět minut dvanáct. Do Ústí nebo do Náchoda bychom to měli daleko,“ řekl otec novorozence Štěpán Nutz.

„Nedovedu si představit, že by rychnovská porodnice byla zavřená, nikdy bych pro to nezvedla ruku,“ ujistila místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová (ODS). Také personál porodnice zaslal zastupitelům dopis, ve kterém je vyzval k diskusi o její budoucnosti.