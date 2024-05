Ministerstvo životního prostředí povolilo průzkum pro těžbu lithia u Rožné. Proti jsou nejen místní

Ministerstvo životního prostředí povolilo průzkumné práce pro těžbu lithia v Rožné na Žďársku. Těžit v lokalitě chce soukromá společnost Geomin, která o možnost prozkoumat území na Vysočině požádala už loňský rok. Proti je ale státní podnik Diamo a také obec Rožná, kterých by se dobývání lithia přímo dotýkalo.

Ještě před třemi týdny to vypadalo, že už se v Rožné těžit nebude. Teď se ale karta obrací. „Přišla nám z ministerstva životního prostředí informace, že povolují průzkumy v naší lokalitě pro případnou těžbu lithia,“ sdělil starosta Rožné Libor Pokorný (SOCDEM).

S geologickým průzkumem pro těžbu ale nesouhlasí třeba státní podnik Diamo, který v lokalitě, kde dříve těžil uranovou rudu, zřídil odkaliště. Průzkumná oblast má zasáhnout i jeho území. Proti se staví také radnice. „Vpravo od toho začíná potenciální území, které by je zajímalo pro těžbu lithia. Končí na hradisku, které je archeologickou a přírodní památkou,“ poukázal Pokorný.

Společnost, která o průzkum v Rožné požádala, se k celé situaci odmítá vyjádřit. S jejími plány ale kvůli ochraně podzemních zásobníků plynu nesouhlasí ani ministerstvo průmyslu a obchodu.

Místní se bojí nové těžby v rekultivované krajině

Nejvíce se těžba dotýká místních, kteří se podílejí na rekultivaci krajiny. „Jednak by přišla vniveč naše práce, obrovské množství finančních prostředků, ale hlavně by se krajina, která se vrací do normálu, zase zničila,“ uvedl Pokorný. Vedení obce proto rozhodnutí ministerstva zaskočilo.

„Účastníci řízení se mohou odvolat a pokud se odvolají, mohou podat rozklad proti tomuto rozhodnutí. Do dnešního dne nemá ministerstvo informaci o tom, že by tuto možnost účastníci řízení využili,“ sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.