Dopravu v Jihlavě komplikují uzavírky, nejhorší situace bude o prázdninách

Kvůli stavbě dopravního terminálu je částečně zavřený frekventovaný kruhový objezd. Na objízdných trasách o půl třetí odpoledne se řidiči se v kolonách někdy zdrží i půl hodiny. „Ani sami obyvatelé Jihlavy nevědí, kudy mají jezdit. Je to hrozné. To jsem v životě nezažil tady,“ postěžoval si řidič Jiří.

Další uzavírka je u Horácké arény. Běžně tam za jediný den projede přes patnáct tisíc vozidel. Kromě toho musí teď úsek objíždět i trolejbusy. Okolní ulice jsou proto vytížené včetně zprůjezdněného Masarykova náměstí. „Jsou i uzavírky, o kterých jsem nevěděla, takže jsem to musela třeba objet o něco dál,“ poznamenala řidička Hana.

„Letošní rok je opravdu komplikovanější, co se týče dopravy v Jihlavě. Je to především způsobeno tím, že dokončujeme velké investiční akce, které se několik let připravovaly,“ potvrdil primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). Rok 2025 ovšem přinese Jihlavě významný posun v modernizaci městské infrastruktury.

Řidiči musí cesty plánovat, využívat webu nebo navigace

„Dokončení klíčových projektů jako Horácká aréna či Centrální dopravní terminál promění tvář našeho města k lepšímu. Současně nás čeká výstavba východního obchvatu, rekonstrukce Rantířovské ulice a obnova obchvatu mezi Jiráskovou a Znojemskou ulicí,“ uvádí město na webových stránkách, kde mohou řidiči na interaktivní mapě zjistit aktuální situaci ohledně uzavírek.

Město nabádá řidiče, aby své cesty pečlivě plánovali – prostřednictvím webové aplikace nebo za pomoci navigace – a zvážili využití městské hromadné dopravy nebo kola a cyklostezek. „Já si myslím, že to tak velké zpoždění nemá. Nemůžu říct, že bychom někde čekali třeba dvacet minut, to ne,“ řekla cestující MHD Jiřina.