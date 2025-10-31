Kostel v Mnichově u Mariánských Lázní je zavřený. Obec vyčítá premonstrátům nedostatečnou péči

Barokní kostel v Mnichově u Mariánských Lázní, kdysi oblíbený cíl turistů, je už několik let uzavřený. Opravy památky, kterou vlastní řád premonstrátů z kláštera v Teplé, se staly předmětem sporu s vedením obce. Zatímco klášter tvrdí, že investuje podle svých možností, starosta Jiří Křenčil (nestr.) kritizuje pomalé tempo i způsob rekonstrukce. „Zatéká tam, malby jsou poškozené, omítky padají, je to strašné,“ popsal.
Řád premonstrátů z kláštera v Teplé ročně do oprav kostela investuje zhruba osm set tisíc korun. Potřebných minimálně pět milionů korun se však podle opata nedaří získat. Důvodem jsou mimo jiné nevyřešené restituční nároky.
„Z čeho máme brát? Obec Mnichov dostává pravidelně dotace nebo příspěvky od státu na provoz. Zatímco my jsme od nich dostali jen minimum,“ uvedl opat kláštera v Teplé Filip Zdeněk Lobkowicz.
Na střeše je provizorní krytina
Opravy kostela začaly před osmi lety. Tehdy se na věž vrátila opravená, deset metrů vysoká špička. V havarijním stavu ale zůstaly krovy i střecha. Podle stavebníka zodpovědného za rekonstrukci se v řádech milionů korun již podařilo část objektu opravit.
„Ano, do kostela občas zatéká, protože jsou zatím použity pouze dočasné pojistné fólie. Voda tam bude zatékat, dokud nebude položena definitivní střešní krytina,“ vysvětlil stavbyvedoucí Petr Stránský.
Starosta obce má k opravám výhrady. „Věřím tomu, že to schválně nechávají takhle, aby potom dostali na opravu víc peněz,“ uvedl Křenčil.
Krypta je trvale uzavřená
Kostel je známý také svou kryptou, kde leží mumifikovaná těla měšťanů a francouzských vojáků z osmnáctého století. „Byl o ni velký zájem a jezdilo sem hodně lidí, hlavně před revolucí, především z Německa,“ připomněl starosta.
Podle opata kláštera slouží krypta jako pohřebiště a zůstane trvale uzavřená. „Nechceme, aby nám vydělávali nebožtíci. Není to ani etické,“ dodal Lobkowicz.
Církev investuje do oprav miliardu a půl ročně
V České republice je zhruba deset tisíc kostelů, chrámů a kaplí. Katolická církev vlastní více než čtyři a půl tisíce z nich. Na jejich opravu ročně vynakládá přibližně miliardu a půl korun. Ministerstvo kultury i resort pro místní rozvoj přispívají na obnovu církevních památek každoročně desítkami milionů korun.
Některé opuštěné kostely nabízí církev obcím k převodu do majetku. Zájem o zchátralé památky mají hlavně menší obce, kde kostely často tvoří hlavní dominantu. Radnice, které se rozhodly objekty převzít, v nich plánují vybudovat komunitní či společenská centra. Do záchrany církevních památek se v posledních letech zapojují také soukromníci.