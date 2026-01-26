Pražskou zoo povede Poliaková


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Ředitelkou pražské zoo se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli radní města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.

Bývalý ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek rezignoval v září poté, co ho někteří zaměstnanci obvinili z šikany a bossingu. Bobek obvinění odmítl. V čele zoo stál od začátku roku 2010.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.

Podrobnosti připravujeme.

Výběr redakce

Pražskou zoo povede Poliaková

Pražskou zoo povede Poliaková

před 16 mminutami
Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti

Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti

před 23 mminutami
Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala

Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala

před 1 hhodinou
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

08:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Lékárny vydaly loni rekordní množství léčebného konopí

Lékárny vydaly loni rekordní množství léčebného konopí

před 5 hhodinami
Svědci vyvracejí tvrzení federálních úřadů o zabití v Minneapolisu

Svědci vyvracejí tvrzení federálních úřadů o zabití v Minneapolisu

00:24Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Česko se dál připravuje na F-35, základnu v Čáslavi čeká modernizace

Česko se dál připravuje na F-35, základnu v Čáslavi čeká modernizace

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Pražskou zoo povede Poliaková

Ředitelkou pražské zoo se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli radní města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
před 16 mminutami

Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

Ostravská univerzita, další fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci se připojují k trendu nahrazování tradiční bakalářské práce praktickým projektem. České televizi to potvrdily dotazované univerzity. Transformaci závěrečných prací zahájila Vysoká škola ekonomická v Praze na fakultě podnikohospodářské kvůli nástupu umělé inteligence. Nyní školy uvádějí jako důvod také snahu lépe připravit studenty do zaměstnání.
včera v 10:45

ANO má podle Havlíčka stabilní vedení a šanci uspět v senátních volbách

Premiér Andrej Babiš v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. Pozici prvního místopředsedy obhájil Karel Havlíček. Podle něj se potvrdilo, že hnutí ANO má stabilní vedení. „Koresponduje to s tím, že jsme měli mimořádný úspěch ve volbách,“ uvedl Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Co se směřování hnutí týká, klíčové otázky byly dle něj prodiskutovány už před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.
včera v 07:44

Došly síly i peníze. S péčí o vážně nemocnou Ronju pomáhají dárci i radnice

Mnohé rodiny nevědí, kde hledat pomoc během vyčerpávající péče o dlouhodobě nemocné. Ta přitom může mít mnoho podob – jak ukazuje třeba příběh dvanáctileté Ronji, kterou ve sbírce podporují dárci i radnice. Ronja má dětskou mozkovou obrnu, těžkou skoliózu, spánkovou apnoi a chronické plicní onemocnění. Rodiče se o dceru většinou nepřetržitě starají sami. Péče je ale stále náročnější a po dvanácti letech jim došly síly i peníze. „Ronja je výjimečná v objemu pomoci, kterou potřebuje, aby rodina byla schopná o ni udržitelně a dlouhodobě pečovat,“ přiblížil starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Doporučil, aby se rodiny v podobné situaci ozývaly samy.
včera v 07:30

Ludvík opustil vazební věznici

Bývalý šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce je po jedenácti měsících na svobodě. Po rozhodnutí soudu opustil pankráckou vazební věznici. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února. Před novináři řekl, že svou vinu jednoznačně odmítá a že policie má důkazy, podle nichž činy, z nichž je obviněn, nespáchal.
23. 1. 2026Aktualizováno23. 1. 2026

Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna

Národní onkologické centrum v motolské nemocnici by se mělo otevřít koncem srpna, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrteční ranní návštěvě Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stavba má vyjít na 4,5 miliardy korun, přičemž většinu pokryjí dotace z evropských fondů a DPH bude částečně financována ze státního rozpočtu.
22. 1. 2026

Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5,5 tisíce domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovině zasažených domácností se dodávky obnovily v časném odpoledni, zbylým odběratelům navečer.
21. 1. 2026Aktualizováno21. 1. 2026

Odměnami Hřiba za členství v představenstvu PREH se zabývá úřad v Říčanech

Městský úřad v Říčanech řeší odměny, které Zdeněk Hřib (Piráti) pobíral za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). S předsedou Pirátů a bývalým náměstkem pražského primátora zahájil přestupkové řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až 250 tisíc korun. České televizi to řekla mluvčí úřadu Helena Vlnařová. Hřib měl pozici v představenstvu jako člen vedení Prahy vykonávat zdarma. Firma mu ale za jeho působení vyplatila 178 tisíc korun. Hřib spáchání přestupku odmítá.
19. 1. 2026
Načítání...