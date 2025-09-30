Ředitel pražské zoo Bobek rezignuje


Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených, což ředitel odmítl. Nyní uvedl, že kampaň proti němu zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.

Podle Bobka za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe. „Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace,“ sdělil končící ředitel.

Dodal, že za dobu jeho působení v zoo si na něj nikdo u odborové organizace nestěžoval a žádnou stížnost na jeho způsob řízení s ním neřešil ani magistrát. „Nyní spolu s kolegy z vedení čelím nekonečnému přívalu obvinění, která bohužel obsahují řadu historek přibarvených tichou poštou i nesmyslných konstrukcí. Tato kampaň se nyní dostala do fáze, kdy již zásadně poškozuje celou Zoo Praha,“ uvedl Bobek.

Stížnosti na šéfa pražské zoo Bobka má prošetřit magistrátní odbor
Šéf pražské zoo Miroslav Bobek

Doplnil, že věří v to, že se městu podaří vybrat nového ředitele, který bude rozumět zvířatům i lidem a který nebude podléhat nejrůznějším partikulárním zájmům.

Náměstkyně: Je třeba se dívat dopředu

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti), která má zahradu v gesci, pak na sociální síti X Bobkovi poděkovala za patnáct let práce pro zahradu. „Nyní je třeba uklidnit tuto nelehkou situaci a dívat se dopředu. Zaměříme se na zlepšení pracovního prostředí v zahradě a co nejdříve vypíšeme otevřené výběrové řízení,“ uvedla.

O obviněních z šikany a bossingu vůči Bobkovi napsaly na konci minulého týdne servery Seznam Zprávy a Deník N, vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Ředitel ve článcích v médiích odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu, zvýšit hlas.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

