Náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková (Piráti) považuje vyjádření bývalých i současných zaměstnanců pražské zoo o chování ředitele Miroslava Bobka za velmi závažná. Požádala příslušný odbor magistrátu, aby je nestranně prošetřil. Tématem se v pondělí krátce zabývali i pražští radní. Servery Seznam Zprávy a Deník N zveřejnily na konci minulého týdne články o údajné dlouhotrvající šikaně a bossingu Bobka vůči některým zaměstnancům. Bobek tato obvinění odmítl.
Magistrátní odbor má prošetřit stížnosti na šéfa pražské zoo Bobka
V neděli vznikla petice za odvolání Bobka a prošetření poměrů v zahradě. V pondělí po 17. hodině pod ní bylo podepsáno přes tři sta lidí. „V závěru minulého týdne jsem obdržela několik podnětů na chování ředitele Zoo Praha pana Miroslava Bobka. Jedná se o první stížnost na pana ředitele, se kterou jsem se setkala. Protože skutečnosti obsažené v podnětech považuji za velice závažné, požádala jsem o prošetření gesčně příslušný odbor MHMP, aby tuto záležitost nestranně a detailně prověřil,“ uvedla na X Komrsková.
Je připravena setkat se s některými stěžovateli a dohlédne na důkladné vyšetření jejich podnětů. Jako nestranného arbitra přizvala organizaci Konsent, která se vztahům na pracovišti věnuje.
Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechtěl dění v zoo komentovat s odůvodněním, že nemá dostatek ověřených informací. „Výzvy k tomu, abychom někoho odvolali, nás potkávají každou chvíli, ale primárně je řeší gesční radní, ne já,“ řekl Svoboda. Jeho náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) uvedla, že peticí by se měl podle zákona zabývat kontrolní výbor a následně by o ní měli jednat zastupitelé.
Podle předsedy opoziční Prahy Sobě Adama Scheinherra jsou svědectví zaměstnanců alarmující a Bobek by měl ve funkci skončit.
„Po vydání našeho stanoviska se nám ozývají další (zaměstnanci, pozn. red.) se svými zkušenostmi. Vedení města musí přistoupit k jednoznačnému řešení a pondělní vyjádření radní Komrskové dává naději, že podněty zaměstnanců o ponižujícím jednání ředitele zoo začíná brát vážně. Dle současných zjištění je setrvání pana ředitele na jeho postu neudržitelné,“ uvedl Scheinherr.
Opoziční ANO chce téma dodatečně zařadit na program mimořádného zastupitelstva, o jehož svolání v pondělí požádalo. „Primárně se chci ptát náměstkyně, jakým způsobem co zaznamenala a jak to řešila, protože pro mě je primárně partnerem člen rady. Druhotně se budu zajímat i o činnost toho ředitele,“ řekl šéf klubu ANO Patrik Nacher.
„Zoo Praha byla vždy chloubou města a je nepřijatelné, aby se potácela v problémech, které ohrožují její dobrou pověst. Očekávám, že zmíněná petice zaměstnanců bude předána k prošetření také mně jako předsedovi kontrolního výboru,“ sdělil předseda pražské buňky ANO Ondřej Prokop.
Bývalý šéf Fejk viní také radní
Bobkův předchůdce ve funkci ředitele Petr Fejk z poměrů v zoo viní také radní. „Každá zoo má svého zřizovatele a v Praze za ni odpovídá příslušný radní. Ten nemá za úkol jen přestřihávat pásky a řečnit při křtinách. Pokud o excesech, o kterých si už cvrlikají i vrabci na střeše, neví nebo jsou mu fuk, tak vina padá i na jeho hlavu,“ napsal Fejk na svém facebookovém profilu. Doplnil, že pokud město nezakročí, bude s podnikem morálně i pracovněprávně konec.
Bobek v rozhovorech pro Seznam Zprávy i Deník N obvinění odmítl. „Bossing a šikana jsou termíny, které musím odmítnout. Nešla žádná stížnost na odbory, nevím o žádné stížnosti na magistrát. Jednou se toto objevilo ve zdůvodnění výpovědi. Probírali jsme to, řešil jsem to s její nadřízenou a já neshledal, že by to odpovídalo bossingu nebo šikaně,“ řekl Bobek Seznam Zprávám. Doplnil, že nenadává nikomu osobně. Nemá daleko k tomu, aby zvýšil hlas, ale nepovažuje to za bossing.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010.
