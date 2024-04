Gorily, gaviáli nebo koně Převalského. České zoo pomáhají se záchranou řady ohrožených druhů

I díky snahám pražské zoologické zahrady se dnes koně Převalského prohání ve volné přírodě v Mongolsku. Armádním letadlem jich tam zoologická zahrada mezi lety 2011 a 2019 dopravila přes třicet. Teď už v zemi žijí pravnoučata původních koní.

Práce na záchraně tohoto druhu ale pokračují. „Nyní připravujeme projekt na východě Mongolska. Letos také proběhne první transport koní Převalského do Kazachstánu,“ popsal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Během příštích pěti let by jich do Kazachstánu chtěli dovézt čtyřicet.

Mezi kriticky ohrožené druhy patří také gaviáli, dokonce se jedná o jedny z nejohroženějších krokodýlů na světě. Mezi lety 1946 a 2006 se jejich počet snížil o víc než 95 procent. Pražská zoo je chová od roku 2008 a podporuje jejich ochranu i výzkum.

Nedávno se v Praze podařilo jako v první zoo na světě rozmnožit africkou rybožravou sovu ketupu Pelovu. Druh patří mezi největší žijící sovy na světě. I když není přímo ohrožená, do jejího chovu se ne každá zoo pustí. „V posledních deseti letech jsme jediná zoologická zahrada, která rozmnožuje i asijské ketupy malajské, takže vím, že to know-how máme, známe a můžeme si dovolit chovat i jiné druhy ketup, které jsou přímo ohrožené vyhubením,“ věří kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl.