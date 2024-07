V pražské zoo se narodilo už druhé mládě luskouna

Druhé evropské mládě luskouna se narodilo podle ředitele pražské zoo Miroslava Bobka o pět dnů později oproti předpokládanému termínu vypočítanému po zkušenosti s narozením Šišky. „Tomu odpovídá i to, že má vyšší hmotnost, je zřetelně vyspělejší a také aktivnější. Snaží se sát mateřské mléko, je však otázka, zda mládě nebude stejně jako Šišku nutno přikrmovat uměle,“ dodal Bobek. Zatím to ale vypadá nadějně.

Přirozená potrava v Evropě pro luskouny neexistuje – chovatelé je proto krmí speciálním druhem kaše. Základem jsou včelí larvy. „Velikost včelích larev, které potřebujeme do té kaše, tak ta je v úlu jenom dva až tři týdny v roce mezi dubnem a květnem. V tu dobu my musíme namrazit všechny ty včelí larvy, je to něco kolem sto kilogramů,“ doplňuje chovatel Vala.

V zoo denní krmná dávka pro jednoho luskouna obsahuje kromě 100 gramů včelích larev, moučné červy, směs pro hmyzožravce, jablko, žloutek, zeminu a další přísady.

Kde vzali šupiny

Osm moderních druhů luskounů se začalo oddělovat od svého společného předka asi před 60 miliony let. Ten se zase oddělil od hmyzožravců, kteří předcházeli placentálním savcům asi před 100 miliony let.

Někdy v té době už začali získávat šupiny a stali se tak mezi savci výjimkou, která vydržela až do současnosti. Nedávná studie zkoumala, jak se to stalo. Analýza genů, které luskouni mají, ukázala, že hlavní příčinou vzniku šupin mohla být spíše ochrana před infekcemi než před velkými predátory.