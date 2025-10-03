Dění v pražské zoo bylo veřejným tajemstvím, zaznělo v Událostech, komentářích

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek po kritice od zaměstnanců ke konci října rezignuje na funkci. Shromažďují se svědectví o šikaně nebo bossingu, Bobek obvinění odmítá. Podle šéfa Zoologické zahrady Olomouc a viceprezidenta Unie českých a slovenských zoologických zahrad Radomíra Habáňa bylo to, co se v pražské instituci děje, „veřejným tajemstvím“. Uvedl to v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou, kde se k situaci vyjádřila také náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková (Piráti).
„Situace mě velice mrzí. Všechny podněty, které se ke mně od minulého týdne dostávají, beru velmi vážně. Ta situace není šťastná. Přistupujeme k tomu tak, že budeme spolupracovat s nezávislou organizací, od které chceme, aby nastavila nějaké klima pracovních podmínek, které by eliminovalo jakákoli takováto pochybení,“ sdělila Komrsková a zdůraznila, že ačkoli byl Bobek ředitelem déle než patnáct let, první podnět o jeho chování k podřízeným dostala až minulý pátek.
Habáň obviněními směřujícími na ředitele Bobka překvapen nebyl. „Vzhledem k tomu, že pana kolegu znám od samého začátku, kdy nastoupil do své funkce, v roce 2010, a vím, že byl vždy těžký soupeř, bojovník, a jak se hodně skloňuje, tohle jsem nějakým způsobem tušil. Takové informace prosákly od kolegů z pražské zoologické zahrady, bylo to takové veřejné tajemství,“ říká ředitel olomoucké zoo.
Pověst oceňované pražské zoologické zahrady dle jeho názoru navzdory současnému dění ohrožena není. „Pracuje tam spousta odborníků, kteří jsou opravdu zkušení, jsou to srdcaři, mají zoologickou zahradu rádi. Myslím, že Zoo Praha je respektovaná a určitě zůstane dál respektovaná,“ uvedl Habáň.
Komrsková označila pražskou zoo za „výstavní skříň Prahy“ a uvedla, že na tom má svůj podíl také ředitel Bobek a všichni zaměstnanci. „Žádný ředitel příspěvkové organizace ani akciové společnosti nemá ode mne bianco šek na své chování vůči zaměstnancům a organizaci jako takové,“ dodala však. V současné době je dle ní v procesu hledání Bobkova nástupce.