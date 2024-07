Na Pražský okruh najela těžká technika, opravuje se

Na opravovanou část Pražského okruhu od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec v úterý najeli dělníci s těžkou technikou a začali odstraňovat původní asfaltový povrch, který nahradí cementobetonový. Silničáři už odstranili svodidla nebo rozšířili část okruhu ve směru od D5 na D1, aby se tam vešly dva pruhy v každém směru, informovali mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a společnosti Skanska Ondřej Šuch. Skanska opravu provádí. Letos potrvají práce do října a pokračovat budou příští rok v dubnu v opačném směru. Náklady jsou 238,4 milionu korun.

Dělníci v uplynulých dvou týdnech při přípravných pracích odstranili svodidla a střední dělicí pás přizpůsobili tak, aby se na stavbě mohla pohybovat právě těžká technika. Na několika místech rozšířili protější pás ve směru na Brno, aby se do něj vešly dva pruhy v každém směru.

„Dnes (v úterý) na stavbu najela těžká technika, konkrétně čtyři těžké frézy a několik desítek nákladních automobilů. Odstraňujeme starý asfaltový povrch dálnice do hloubky asi 22 centimetrů. Tím obnažíme podloží, které zrecyklujeme, a finální betonový povrch vyrobíme v naší vlastní betonárně. Do konce října budeme mít hotový směr na Plzeň a příští rok mezi dubnem a červencem dokončíme protější pruh,“ popsal Šuch.

Pro nový povrch použijí stavbaři speciální silniční beton, který má trvanlivost až třicet let a je odolný proti zátěži. Původní plán oprav počítal s pracemi v délce 79 týdnů, ale nakonec se podařilo stavbu zkrátit na třicet. „Je to díky logistice na stavbě a blízkému zázemí. Máme tu mezideponii (místo k uložení – pozn. redakce) materiálu, který se odtěží, asi deset metrů od dálnice máme zařízené staveniště, kde postavíme naši mobilní betonárnu,“ nastínil Šuch.

Oprava směru k D1

Do října budou řidiči jezdit obousměrně v jízdním směru od D5 k D1. Po dokončení nynějších prací se provoz vrátí až do března 2025 do běžného stavu. Následně ŘSD zahájí v dubnu opravu směru k D1 a vozy budou jezdit obousměrně v druhém pásu směrem k D5. Také v tomto případě budou v každém směru dva jízdní pruhy. „Práce budou postupovat stejnou technologií jako nyní,“ avizoval Rýdl.

Zmíněná část okruhu slouží jako objízdná trasa pro nyní opravovaný Barrandovský most. Rekonstrukci okruhu ale podle Rýdla nebylo možné kvůli špatnému stavu odkládat. „Důvodem, proč jsme začali ještě letos, jsou praskliny, které kdybychom nechali ještě jednu zimu, tak bychom s velmi extrémní údržbou nějak přežili, ale došlo by k degradaci tak hluboké, že bychom museli jít ještě hlouběji, což by znamenalo vyšší cenu a delší dobu opravy,“ vysvětlil.