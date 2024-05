Pražský okruh potřebujeme, shodli se Kupka a Havlíček. Podle urbanisty zastaralý pohled

Celkem patnáct let trvalo, než se nyní opět rozjela dostavba Pražského okruhu. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a jeho předchůdce Karel Havlíček (ANO) se shodli v Událostech, komentářích, že Česká republika ho potřebuje i vzhledem k vysokému nárůstu automobilové dopravy. Navíc podle nich uleví Praze od tranzitní dopravy. Architekt a urbanista Peter Bednár oba upozornil, že okruh nejenom zhorší dopravní situaci v hlavním městě, ale také život v historickém centru.

„Pražský okruh patří vůbec k nejdůležitějším dálničním stavbám v České republice. Pořád usilujeme o to, aby se podařilo pokročit dál i v přípravě nejsevernější části. Jednáme s městskými částmi, se středočeskými obcemi. Hledáme co nejlepší technické řešení tak, aby bylo opravdu možné celý Pražský okruh dostavět a zajistit, že bude i jako systém fungovat,“ prohlásil Kupka.

Havlíček podotkl, že „víceméně od roku 2020 bylo jasné, že jdeme do finále, mohla začít příprava s výkupy pozemků a mohla začít ostrá práce na tom, abychom se mohli dostat do dnešního dne.“ „Takže jsem optimistou. Troufám si tvrdit, že na konci roku je šance, že by se mohlo začít stavět, i když nás čeká ještě archeologický průzkum a není ještě stavební povolení,“ doplnil.

Města, která okruhy dostavěla, mají podle urbanisty Bednára bez výjimky horší dopravu, průjezdnost a také historická centra plná aut. „Městské okruhy dopravu zásadně zhorší. Toto je cesta, aby Česká republika navždy zaostávala a navždy byla dopravně zavalená automobilovou dopravou,“ poznamenal.