Tragická událost ukončila v neděli fotbalové utkání mezi Třeboní a Roudným u Českých Budějovic. Krátce po začátku zápasu na tribuně zkolaboval jeden z fanoušků. I přes rychlou pomoc a snahu záchranářů se ho nepodařilo zachránit. Fotbalové svazy by chtěly zlepšit zdravotnické vybavení i v nejnižších soutěžích, ne všude však mají kluby na potřebné pomůcky finanční prostředky.
Fanoušek po kolapsu zemřel. Svazy řeší zdravotnické vybavení fotbalových hřišť
Zdravotník Adam Voborský seděl při utkání páté ligy v hledišti. Byl prvním, kdo zahájil resuscitaci muže, který zkolaboval ve čtrnácté minutě zápasu. „Poté, co přijel lékař, jsme pacienta snesli dolů. Ještě jsme pomáhali s resuscitací, než dorazila záchranka,“ popsal.
„Resuscitace probíhala asi patnáct minut. Pán měl v minulosti vztah k oddílu kopané, což velmi zasáhlo nás funkcionáře i samotné hráče,“ uvedl ve zprávě na webu Jihočeského fotbalu předseda TJ Jiskra Třeboň Lubomír Skála. Utkání se po vzájemné dohodě obou týmů nedohrálo — rozhodčí duel předčasně ukončil ještě v prvním poločase.
„Je standardem, že pokud se něco stane i v hledišti, jsou zdravotníci k dispozici i pro tyto situace,“ vysvětlil předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér. Plně vybavené lékárničky pro poskytnutí první pomoci dostalo od krajského svazu všech 120 klubů, defibrilátory vlastní sedm z nich. „Před začátkem soutěže jsme vždy na aktivu klubů pořádali školení první pomoci. Kluby jsou zhruba dva až tři roky plně vybavené a připravené,“ dodal Pintér.
Defibrilátor mají například v Lišově. „Školení proběhlo zrovna ve chvíli, kdy jsme defibrilátor kupovali. Na letošní zimu máme naplánované další školení,“ uvedl předseda SK Lišov Petr Shýbal.
Finanční možnosti jsou omezené
V Mokrém u Českých Budějovic zatím musí vystačit pouze s lékárničkou. Kvalitnější vybavení plánuje obec pořídit v rámci připravované rekonstrukce zázemí hřiště. „Rádi bychom, nejen v souvislosti s touto tragickou událostí, ale i z dlouhodobějších úvah, dali podnět k pořízení defibrilátorů na jednotlivá hřiště,“ řekl předseda okresního fotbalového svazu a trenér TJ Mokré Jiří Malý. Podle něj by s nákupem zařízení mohly klubům pomoci města a obce. „Na hřišti je při zápase obvykle největší koncentrace lidí z celé obce,“ poznamenal.
Jihomoravský krajský fotbalový svaz vybavil všech 106 oddílů, které hrají krajské soutěže, lékárničkami. „Defibrilátory jsme zatím nepořídili. Peníze jsme investovali do jiných projektů, například do bezpečných fotbalových branek,“ uvedl sekretář svazu Josef Dvořáček.
Ani ve Zlínském kraji zatím defibrilátory na menších hřištích nejsou. „Máme lékárničku se základním vybavením, poradili nám s tím na Červeném kříži. Defibrilátor určitě ne. Nedokážu si představit, že by byl na každém malém hřišti, je to finančně nereálné,“ řekl sekretář TJ Lutopecny Miroslav Žůrek.
„Jsme rádi, že se fotbal vůbec má kde hrát. Kluby se často potýkají s existenčními problémy. Národní sportovní agentura už pět let neposkytuje peníze na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení,“ připomněl předseda Okresního fotbalového svazu Zlín Pavel Brímus. Podle něj by právě NSA mohla finančně podpořit vybavení hřišť například právě defibrilátory.
Před dvěma lety se podle Brímuse odehrál podobný případ také v Bojkovicích, naštěstí s dobrým koncem. Kolabujícímu fanouškovi tehdy zachránil život přímo hráč, který byl zároveň zdravotníkem. „Hráč od nás dostal cenu Fair Play,“ dodal Brímus.