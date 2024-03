Do práce v Liberty se vrátí okolo tří set lidí, podnik bude žádat o prodloužení moratoria

Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty nedohodla s dodavatelem Tameh Czech na dodávkách energií a Tameh jejich dodávky ukončil. Většina zaměstnanců obou firem je doma od loňského 22. prosince. Tameh má okolo 300 zaměstnanců, Liberty zhruba 5400.

Liberty Ostrava má už delší dobu problém platit závazky, před věřiteli ji ale od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. To vyprší ve čtvrtek. „Soud budeme žádat o prodloužení všeobecného moratoria,“ avizovala Zajíčková.

Připomněla, že všem věřitelům firma 10. března odeslala restrukturalizační plán k hlasování. Vrcholoví manažeři skupiny jim 14. března tento plán prezentovali on-line. Věřitelů, kteří o plánu budou hlasovat, je podle soudu více než 1300.

Dvě varianty

Plán má dvě varianty dalšího postupu – varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu.

Zajíčková nastínila, že v případě varianty A, kdy by se huť domluvila s Tamehem na dodávkách energií za akceptovatelné ceny, by spustila vysokou pec v létě a pohledávky věřitelů postupně splatila do jara 2026. Poslední funkční vysoká pec podniku je od loňského října v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu. Loni v prosinci firma uváděla, že by ji chtěla zprovoznit v lednu.

„Plán B s dodávkami energií z Tameh Czech nepočítá, nahradily by je dodávky od jiných dodavatelů energií a hlavně z nového energetického komplexu, který bychom instalovali na podzim 2024. V tomto případě bychom vysokou pec spustili na přelomu roku 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatili do konce roku 2025,“ popsala Zajíčková. Zda se firma vydá cestou plánu A, nebo B, se podle ní rozhodne na konci dubna.

„Chtěli bychom zdůraznit, že za všech okolností počítáme se zapojením všech našich zaměstnanců a s výrobou na válcovnách, buď z dovezených kontislitků, nebo z vlastních zdrojů, a to postupně až do výrobní kapacity minimálně 80 tisíc tun měsíčně,“ sdělila Zajíčková.