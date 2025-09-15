Dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy jí dala přednost před estakádou, která by byla dvojnásobně drahá. Stála by šest miliard korun, násyp by měl stát 3,1 miliardy. Násyp vyšel lépe téměř ve všech parametrech. Dálnice by se měla začít stavět v roce 2027, násyp patrně v roce 2029.
D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, estakáda nebude
„Násyp vyjde výrazně lépe i s ohledem na provozní náklady a náklady na údržbu, jsou pouze třetinové,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí zachovat objem Novomlýnských nádrží, čehož dosáhne tak, že bude odtěžovat koryto Dyje u vtoku do nádrže u Drnholce a Novosedel.
Ještě letos začne ŘSD pracovat na projektové dokumentaci pro stavbu násypu a v první polovině roku 2027 by chtěli silničáři žádat o povolení stavby, se zahájením počítají v roce 2029 a dokončením v roce 2031.
ŘSD čeká složitou stavbu i soudy
Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla půjde o mimořádně náročnou stavbu, při které bude potřeba přemístit obrovské množství zeminy. Násyp se totiž bude dělat pro celé dálniční těleso. Současná silnice zůstane jako místní obslužná komunikace. Vedle sebe tak povede současná silnice a vpravo ve směru na Mikulov dálnice.
Jelikož dostavba okolních úseků má být hotová v roce 2029, bude se zhruba dva roky jezdit tak, že přes nádrže budou k dispozici jen dva pruhy, přičemž z obou stran už se bude přijíždět po plnohodnotné dálnici.
Silničáři v plánech na zahájení stavby úseků mimo nádrže kalkulují i s tím, že dlouholetí odpůrci nakonec ještě povolení ke stavbě napadnou. Nicméně rozklad by měl být vyřešen do půl roku a žalobu by měl soud vyřešit do tří měsíců, řekl Mátl. Nejdále v přípravě je úsek od nádrží ke státní hranici s Rakouskem.
Starostové obcí ležících u dálnice jsou rádi, že silničáři zapracovali jejich připomínky. „Nejhorší je bojovat proti samosprávám a tady se povedlo odpor v minulých letech odblokovat,“ řekl Mátl. Otázkou ještě zůstává stavba podjezdu pod dálnicí mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. „Budeme se snažit jej postavit, ale ukazuje se, že jsou zde velmi komplikované geologické podmínky. Kdyby to nakonec nešlo, jezdilo by se o několik set metrů dále,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.