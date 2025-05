Český Krumlov zaznamenává úbytek asijských turistů

Od desáté hodiny dopolední aut a lidí v centru Českého Krumlova přibývá. Jaromír Sýkora provází skupinu německých turistů. „V květnu mám přibližně padesát skupin, to znamená, že to vychází na zhruba jednu až dvě skupiny denně,“ popisuje průvodce Sýkora.

Tuzemští turisté tvoří zhruba polovinu návštěvníků Krumlova. Mezi zahraničními turisty převažují hlavně Němci a Rakušané. Zajímá je historické centrum, gastronomie a galerie umění.

Mezi asijskými turisty je méně lidí z Číny. Průvodkyně Zanzan Liu žije v Česku sedmnáct let. Podle ní za to mohou drahá víza, delší lety a vyšší ceny v Evropě. „Pro čínské turisty je to tu spíše nevýhodné, je to prostě drahé,“ podotýká.

Zájezd, který stál dřív Číňany pětatřicet tisíc korun, vyjde teď na dvojnásobek. Podle ní přijíždí třicet procent čínských turistů oproti počtu před covidem.