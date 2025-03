Český Krumlov chce v historickém centru snížit automobilový provoz, zejména kvůli bezpečnosti pěších. Od jara do podzimu se tam totiž pohybuje velké množství lidí, hlavně turistů. Omezí tam proto vjezd. Co se týče zásobování, to je nyní povolené do deseti hodin dopoledne, po změně by to bylo až do jedenácti. Změna by měla platit od poloviny června.