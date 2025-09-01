Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to radní hlavního města. Podnět k pojmenování podala radnice Prahy 1 a doporučila jej magistrátní místopisná komise. Schwarzenberg zemřel předloni.
Část nábřeží u Karlova mostu v Praze bude pojmenovaná po Schwarzenbergovi
„Ačkoliv hlavním motivem návrhu je připomenutí osobnosti a odkazu Karla Schwarzenberga, je pojmenování tohoto dosud nepojmenovaného veřejného prostranství přínosné i z hlediska orientačního,“ stojí v materiálu schváleném radními.
Starostka Prahy 1 a Schwarzenbergova příbuzná Terezie Radoměřská (TOP 09) dříve uvedla, že místo je sice malé, ale malebné, umístěné hned vedle Karlova mostu. Pojmenování by tak podle ní důstojně uctilo politikovu osobnost a vztah k centru Prahy 1 a zároveň vzalo v potaz jeho skromnost. Starostka doplnila, že již od Schwarzenbergova syna a hlavy rodu Jana získala povolení k použití jména. Na podporu pojmenování vznikla i petice.
„Karel Schwarzenberg celý život sloužil českému národu, českému státu. Myslím si, že je správné, že právě takovéto citlivé a významné místo u Karlova mostu ponese jméno po tomto státníkovi,“ uvedl k pojmenování po jednání radních náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09).
Podle Pospíšila Schwarzenberg vtiskl české politice noblesu, charakter a pevné zakotvení v západních hodnotách. „Jeho věhlas sice sahal daleko za hranice Česka, ale srdce měl vždy v naší zemi. O to symboličtější je, že právě na Kampě, v srdci Prahy, má od dnešního dne své místo i on. Svět se možná mění, ale hodnoty, které nám Karel Schwarzenberg připomínal a předával, zůstávají pevně zakotvené,“ uvedl.
Proces pojmenování
Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrh nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování nesmí být po nikom žijícím.
Schwarzenberg zemřel předloni 12. listopadu ve Vídni. První městská část bývalého ministra zahraničí, poslance, senátora, hradního kancléře Václava Havla a příslušníka jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů ocenila loni čestným občanstvím in memoriam. Stejný krok učinila i Praha 6.