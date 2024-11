Brno souhlasí s výměnou školy za vilu. Chce v ní mít Janáčkovo muzeum

Dosud se nenašel vhodný dům ke směně

Náměstek pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM) poznamenal, že této připomínce rozumí, ale že jinak to nepůjde. „Pokud chceme Chleborádovu vilu získat, tak ta směna za bývalý školský objekt je jediná možnost, jak ji získat,“ tvrdí. Doplnil, že pokusy o získání vily existují už 30 let. „Vždy to ztroskotalo na tom, že se nenašel vhodný objekt pro směnu. Neexistuje jiný, které by biskupství chtělo,“ podotkl Oliva.

Už dříve uvedl, že obě nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky. Tržní hodnota pozemků s budovou Jánská 22 byla stanovena na zhruba sto dvacet milionů a pozemky s Chleborádovou vilou na zhruba 68 milionů. Rozdíl cen biskupství městu doplatí.