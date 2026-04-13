Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů

Nadcházející týden v Česku bude spíše oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima by se přes den většinou měla pohybovat pod dvaceti stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině v pondělí bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Aktuálně se srážky neobjevují, ale nejen nad Českou republikou je hodně oblačnosti v souvislosti s tlakovou níží nad Středomořím. Ta přináší nejen klasickou oblačnost, ale ještě se do ní přimíchal prach ze Sahary,“ přiblížila po šesté hodině ranní meteoroložka ČT Milada Křížová, podle které v pondělí pocitovou teplotu srazí silný vítr. „Nejvíce bude foukat na Českomoravské vrchovině,“ upřesnila.
Teploty ale může ovlivnit i zmíněný prach ze Sahary. „Přítomnost většího množství saharského prachu má vliv i na množství střední a vysoké oblačnosti a následně samozřejmě může ovlivnit i teploty. Numerické modely s tímto vlivem nedokáží efektivně pracovat, takže mohou nepřesně modelovat teplotu a právě i množství oblačnosti,“ vysvětlili meteorologové, podle nichž se písek ze severozápadní Afriky nad tuzemskem bude nacházet i v dalších dnech a pokud zaprší, může se prach výjimečně dostat až na zem.
Více se zatáhne v noci na úterý a přes den pak místy přijdou občasný déšť nebo přeháňky. „Od západu nás začne ovlivňovat studená fronta nebo takové frontální rozhraní. Nejprve ovlivní západ našeho území a postupně i východ našeho území. Spadne většinou do pěti milimetrů srážek, na horách by to mohlo být i kolem deseti milimetrů,“ sdělila Křížová.
Ve středu budou oblačnost a srážky od západu ubývat, zatažené nebe s občasným deštěm tak meteorologové čekají spíše jen na Moravě a ve Slezsku. Teploměr by měl ukázat ve všech třech prvních dnech týdne maximálně osmnáct nebo devatenáct stupňů Celsia, v úterý při srážkách jen kolem dvanácti stupňů.
Ve čtvrtek a v pátek se již může teplota vyšplhat až na dvacet stupňů Celsia, ve čtvrtek může být na jižní Moravě ještě o stupeň víc. Obloha bude oblačná nebo polojasná, přeháňky ojedinělé. Přeháněk může místy přibýt o víkendu, nebe ale bude slunečnější a denní maxima mohou stoupat až k 21 stupňům Celsia.