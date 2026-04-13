Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů


13. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Studio 6: Předpověď počasí
Nadcházející týden v Česku bude spíše oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima by se přes den většinou měla pohybovat pod dvaceti stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině v pondělí bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Aktuálně se srážky neobjevují, ale nejen nad Českou republikou je hodně oblačnosti v souvislosti s tlakovou níží nad Středomořím. Ta přináší nejen klasickou oblačnost, ale ještě se do ní přimíchal prach ze Sahary,“ přiblížila po šesté hodině ranní meteoroložka ČT Milada Křížová, podle které v pondělí pocitovou teplotu srazí silný vítr. „Nejvíce bude foukat na Českomoravské vrchovině,“ upřesnila.

Teploty ale může ovlivnit i zmíněný prach ze Sahary. „Přítomnost většího množství saharského prachu má vliv i na množství střední a vysoké oblačnosti a následně samozřejmě může ovlivnit i teploty. Numerické modely s tímto vlivem nedokáží efektivně pracovat, takže mohou nepřesně modelovat teplotu a právě i množství oblačnosti,“ vysvětlili meteorologové, podle nichž se písek ze severozápadní Afriky nad tuzemskem bude nacházet i v dalších dnech a pokud zaprší, může se prach výjimečně dostat až na zem.

Více se zatáhne v noci na úterý a přes den pak místy přijdou občasný déšť nebo přeháňky. „Od západu nás začne ovlivňovat studená fronta nebo takové frontální rozhraní. Nejprve ovlivní západ našeho území a postupně i východ našeho území. Spadne většinou do pěti milimetrů srážek, na horách by to mohlo být i kolem deseti milimetrů,“ sdělila Křížová.

Ve středu budou oblačnost a srážky od západu ubývat, zatažené nebe s občasným deštěm tak meteorologové čekají spíše jen na Moravě a ve Slezsku. Teploměr by měl ukázat ve všech třech prvních dnech týdne maximálně osmnáct nebo devatenáct stupňů Celsia, v úterý při srážkách jen kolem dvanácti stupňů.

Ve čtvrtek a v pátek se již může teplota vyšplhat až na dvacet stupňů Celsia, ve čtvrtek může být na jižní Moravě ještě o stupeň víc. Obloha bude oblačná nebo polojasná, přeháňky ojedinělé. Přeháněk může místy přibýt o víkendu, nebe ale bude slunečnější a denní maxima mohou stoupat až k 21 stupňům Celsia.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Počasí

Nadcházející týden v Česku bude spíše oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima by se přes den většinou měla pohybovat pod dvaceti stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině v pondělí bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.
včera v 09:00

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
10. 4. 2026Aktualizováno10. 4. 2026

Mrazivá rána vydrží do konce týdne, po víkendu se oteplí

Chladná a na mnoha místech i mrazivá rána vydrží v Česku do konce týdne. V pátek bude na horách v Čechách sněžit, přes den teploty vystoupají k deseti stupňům Celsia. O víkendu se budou maximální denní teploty pohybovat kolem patnácti stupňů, v příštím týdnu se oteplí k dvaceti stupňům, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
9. 4. 2026

Teplé dny končí, přijde ochlazení

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden ochladí. V prvních dnech bude maximálně šestnáct stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše čtrnáct stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.
6. 4. 2026

Na Velikonoce přichází jaro. V minulosti byly tropické i mrazivé

Velikonoce jsou díky dvěma svátkům a jednomu dni velikonočních prázdnin obdobím, kdy většina Čechů velmi ostře sleduje počasí. Často se sice nazývají „svátky jara“, ale nejen vzhledem ke svému pohyblivému kalendářnímu ukotvení můžou nabídnout velmi pestré podoby počasí. V letošním roce se zřejmě označení svátků jara naplní, počasí totiž bude opravdu jarní.
3. 4. 2026

Na Velikonoce se oteplí, v neděli až na dvacet stupňů, v pondělí může pršet

Během prodlouženého velikonočního víkendu se v Česku postupně oteplí, v neděli až na víc než dvacet stupňů Celsia, místy se objeví přeháňky. V noci ještě může na některých místech slabě mrznout a na vrcholcích hor sněžit. Na Velikonoční pondělí s tradičním koledováním se mírně ochladí a častěji než v předchozích dnech bude pršet, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
2. 4. 2026

Do středy bude chladno a přeháňky, pak se má vyjasnit a oteplit

V Česku má být v pondělí a v úterý převážně zataženo s přeháňkami, ve vyšších polohách i sněhovými. V noci může mrznout, přes den bude do deseti stupňů Celsia. Od středy se má vyjasnit a postupně oteplit, teplotní maxima se dostanou i přes patnáct stupňů. Srážky se vrátí o víkendu, na horách může opět padat i sníh. O velikonočních svátcích bude převažovat slunečné a teplé počasí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
30. 3. 2026Aktualizováno30. 3. 2026
Načítání...