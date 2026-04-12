Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.

V době samotné havárie panovalo nad Černobylem a okolím jihovýchodní až jižní proudění, o které se postarala blokující tlaková výše se středem nad severovýchodem kontinentu. To vedlo k šíření radioaktivního materiálu přes Bělorusko nad Baltské moře a Skandinávii. A právě ve Švédsku, nedaleko Stockholmu, byly poprvé mimo území tehdejšího Sovětského svazu naměřeny alarmující vysoké hodnoty radiace. Radioaktivní „mrak“ tam dorazil dva dny po havárii, 28. dubna.

Animace šíření radioaktivního mraku (přesněji vertikálně integrovaný obsah cesia 137) po havárii v Černobylu nad Evropou:

Následující den se ale povětrnostní situace nad naším kontinentem měnila – nad střední Evropou se vytvářel hřeben vysokého tlaku vzduchu. A to znamená, že proudění ve spodní polovině troposféry, kde se většina radioaktivních látek z Černobylu nacházela, začalo směřovat nad naše území a okolí ze severovýchodu až východu. Kvůli tomu začaly radioaktivní materiály putovat i nad tehdejší Československo.

Je třeba podotknout, že radioaktivní mrak se atmosférou nepohyboval jako celek, ale spíše se větvil, částečně rozpadával, případně následně opětovně spojoval, podobně jako kouř v proměnlivém větru, přičemž ho samozřejmě „přiživovaly“ další látky unikající po řadu dní z havarovaného bloku černobylské elektrárny.

Pod radioaktivním větrem

Jedny z nejvyšších koncentrací radioaktivních látek (především cesia 137) doputovaly nad Česko na samotném konci dubna. Směr proudění se následně nad střední Evropou stáčel na východní, takže na řadě byly následně nejen Alpy a jejich široké okolí, ale také Francie, Německo, země Beneluxu a částečně i východní oblasti Velké Británie. Únik radioaktivních látek z Černobylu se podařilo zastavit až po zhruba deseti dnech, tedy 6. května.

Do té doby se proudění nad místem havárie stočilo na severní až severovýchodní, což vedlo po delší dobu k šíření dalších radioaktivních látek nad Balkán, Černomoří včetně Turecka a oblasti Kavkazu. Nad střední Evropou a okolím panovalo na začátku května poměrně slabé proudění, což udržovalo radioaktivní mrak nad touto oblastí bez výraznějšího posunu. Další dávka radioaktivních látek dorazila nad tehdejší Československo od východu ještě mezi 5. a 7. květnem, a to v okrajovém proudění tlakové výše na severovýchodě, postupně východě kontinentu. Vyšší koncentrace se objevily hlavně nad Slovenskem, ale i Polskem.

Z 8. na 9. května se pak proudění nad střední Evropou konečně výrazněji stočilo na jihozápadní, což odvanulo radioaktivní mrak k východu, a protože už nedocházelo k přísunu dalších látek z Černobylu, došlo k jejich postupnému rozptýlení a poklesu koncentrací.

Prší radiace

Jenže jedna věc je radioaktivní mrak ve výšce, druhá věc je jeho reálný dopad na zemský povrch, respektive lidi a další živé organismy v příslušné oblasti. Ve výšce se radioaktivní částice chovají nenápadně a na krajinu prakticky nemají žádný větší vliv, jejich spad bývá totiž zpravidla malý.

Situace se ale dramaticky mění, pokud do hry vstoupí srážky. Ty totiž vymývají atmosféru, fungují jako jakési „sběrače“, které zachytávají radioaktivní částice a přinášejí je na zem (mluvíme o takzvané mokré depozici). A právě srážky se nad Českem vyskytly přesně v době, kdy nad naše území doputoval poprvé radioaktivní mrak od severovýchodu. Souvisely s tlakovou níží nad Balkánem.

Nejintenzivnější srážky 30. dubna a 1. května spadly zejména ve Slezsku, na severu Moravy a severovýchodě Čech. Další významnější srážky dorazily od 4. do 8. května od západu a přinesla je oblast nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou. Právě tyto dvě epizody srážek se největší měrou podepsaly na mokré depozici radioaktivních nuklidů na zemském povrchu v tuzemsku. Nicméně ještě horší situace panovala v Alpách, kde vlivem zesílení srážek byla míra depozice o dost vyšší než u nás.

Mimochodem poměrně nepříznivé podmínky v tomto ohledu nastaly v první květnové dekádě 1986 na Balkáně, zejména v jeho západní polovině. Kvůli nevýraznému tlakovému poli se zde opakovaně vytvářely místní přeháňky a bouřky, které přispěly k lokálně vysokým hodnotám na povrchu deponovaných radioaktivních látek. Vyšší hodnoty byly dosaženy taky ve střední Skandinávii, což souviselo se srážkami, které tam přinášely fronty z Atlantiku.

Právě nerovnoměrné rozložení srážek napříč Evropou souvisí i s nerovnoměrným množstvím radionuklidů v půdě, kdy neplatí přímá úměra – tedy že by vzdálenější oblasti byly nutně kontaminovány méně než oblasti k Černobylu bližší (samozřejmě kromě určitého okolí elektrárny). Názorným příkladem je východní Slovensko, nad které zejména v květnových dnech proniklo ve výšce vysoké množství radionuklidů, ale díky chybějícím srážkám je kontaminace půdy nižší než v případě českého území.

Dodejme, že před čtyřiceti lety byly možnosti předpovědí šíření radioaktivního mraku nad Evropou minimální. Meteorologům (a nejen jim) chyběla velká část dnes dostupných dat a samozřejmě i kvalitní a rychlé numerické předpovědní modely. Právě díky nim není v současnosti problém v případě potřeby spustit výpočet a zjistit tak, kam by se radioaktivní látky měly přesouvat. Ostatně tuto schopnost modely prokázaly už před patnácti lety při havárii v japonské Fukušimě.

VideoNASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci

Šéf NASA Jared Isaacman týden před startem mise Artemis II představil nový plán, podle kterého chtějí Spojené státy do roku 2036 vybudovat na Měsíci trvalou základnu. Počítá s desítkami pilotovaných přistání, budováním potřebné infrastruktury i využitím místních zdrojů, především vody. Právě její hledání bude jedním z klíčových úkolů příštích let a zapojí se do něj i technologie, kterou vyvíjejí vědci z ČVUT. Pátrání po vodě na Měsíci má začít v roce 2029.
před 14 hhodinami

Dospělí, kteří nikdy nevstoupili do manželství, mají dle studie vyšší riziko rakoviny

Dlouhodobé vztahy zřejmě fungují jako silný faktor, který pomáhá před rakovinou. Ve hře je celá řada různých faktorů, které se podílejí na této ochraně, popsali vědci v rozsáhlém výzkumu.
před 23 hhodinami

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
10. 4. 2026Aktualizovánovčera v 07:34

Vědci popsali šimpanzí „občanskou válku" v Ugandě

V ugandském národním parku Kibale propukly mezi dvěma frakcemi šimpanzí skupiny Nogo boje, které vědci přirovnávají k občanské válce. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Science.
10. 4. 2026

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Mezi ohrožené druhy se nyní počítá tučňák císařský, oznámila Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Posun z kategorie téměř ohrožených do kategorie ohrožených podle expertů odráží sílící dopady klimatické změny. Ta postihuje zejména druhy životně závislé na mořském ledu v Antarktidě, jehož ubývá.
10. 4. 2026

TEST: Jak si umělé inteligence poradí s rozeznáním falešné fotografie?

Fotografie, ty pravé i falešné, se staly v současné době jednou z nejsilnějších zbraní informační a dezinformační války. Jak dobře je umí rozpoznat současné modely umělých inteligencí (AI), se pokusila ověřit vědecká redakce ČT24.
10. 4. 2026

Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
9. 4. 2026
