Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

před 51 mminutami
Předpověď počasí (9. 2. 2026)
Obloha v tomto týdnu zůstane v Česku převážně zatažená, bude často mrholit nebo pršet, ve vyšších polohách sněžit. Teploty postupně porostou, ve čtvrtek mohou místy dosáhnout až jedenácti stupňů Celsia, na víkend se ale poměrně citelně ochladí.

Slunečných paprsků si lidé v těchto dnech moc neužijí, vyplývá z informací Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ). Podle meteorologů bude převažovat velká oblačnost s častými srážkami, objeví se mrznoucí mrholení nebo mlhy, jen přechodně může být na některých místech polojasno.

Během pondělka bude hlavně ve východní polovině země slabě pršet nebo sněžit. K ránu může místy mrznout, nejvyšší teploty vystoupají na maximálně pět stupňů nad nulu, na severovýchodě ale zůstanou jen kolem nuly, hlavně na severovýchodě hrozí náledí.

V úterý bude většinou zataženo až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i polojasno, znovu se objeví dešťové přeháňky, ve výškách nad šest set metrů nad mořem budou sněhové. Teploměr přes den ukáže jeden až šest stupňů nad nulou, v Čechách místy i osm stupňů Celsia.

„Ve středu a ve čtvrtek přes naše území od západu přejde frontální systém, který přinese výraznější oteplení. Na většině území zaprší, ale hlavně v Čechách může déšť zpočátku i namrzat. Přibližně nad 600 metrů se vyskytne i sněžení, které ale postupně přejde všude do deště,“ píšou meteorologové.

Ve čtvrtek odpoledne mohou odpolední teploty v nížinách přesáhnout deset stupňů Celsia, podobně teplé počasí vydrží i v pátek.

O víkendu má podle aktuální předpovědi dorazit výrazné ochlazení se sněžením. „Očekáváme převážně velkou oblačnost s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Noční teploty by podle současných předpokladů měly klesnout většinou na minus jeden až minus šest stupňů Celsia, přes den by se mělo oteplit na nulu až pět stupňů Celsia,“ předpovídá ČHMÚ.

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí
Ledovka, ilustrační foto

Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

Obloha v tomto týdnu zůstane v Česku převážně zatažená, bude často mrholit nebo pršet, ve vyšších polohách sněžit. Teploty postupně porostou, ve čtvrtek mohou místy dosáhnout až jedenácti stupňů Celsia, na víkend se ale poměrně citelně ochladí.
před 51 mminutami

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

Během nedělního večera a v noci na pondělí se bude především na severu Moravy a ve Slezsku místy tvořit náledí či zmrazky. Na ostatním území republiky budou komunikace namrzat především ve vyšších polohách a na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 20 hhodinami

V příštích dnech bude dál zataženo, mrznout ale má jen v noci

Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude více o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
5. 2. 2026

Na Českomoravské vrchovině se kromě námrazy tvoří i ledovka

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se od pondělního večera při zesilujícím větru tvoří námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ přidal pro širší oblast varování i před ledovkou.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku má být v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, od středy v nižších polohách s deštěm. Jen ve vyšších polohách může přetrvávat sněžení. V noci má dál většinou mrznout, ale nejvyšší denní teploty se už od čtvrtka nejspíš budou držet nad nulou. Postupně mohou vystoupat až na plus sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážky mohou téměř po celý týden namrzat. V noci na úterý a v úterý se také objeví silný vítr.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku hrozí ledovka

V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku v Olomouckém kraji se při mrznoucím mrholení může místy tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Varování s nízkým stupněm nebezpečí platí až do sobotní desáté hodiny ranní.
30. 1. 2026

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
29. 1. 2026Aktualizováno29. 1. 2026

Bouře Chandra způsobila záplavy v Irsku

Britské ostrovy během úterý zasáhly silné deště a nárazový vítr. Podle místních médií se v Irsku i Severním Irsku ocitlo bez dodávek elektřiny více než dvacet tisíc domácností a podniků. Intenzivní srážky výrazně zkomplikovaly dopravu v Dublinu i na přilehlých dálničních tazích. Fotografie z Irska ukazují zaplavené ulice. V Severním Irsku byl vyhlášen druhý nejvyšší stupeň výstrahy před silným větrem, vláda preventivně uzavřela přibližně tři stovky škol a letiště v Belfastu zrušilo část plánovaných letů. Výstrahy před nepříznivým počasím a hlášení o zvýšených hladinách řek zaznamenaly také úřady v Anglii.
28. 1. 2026
