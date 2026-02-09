Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

Obloha v tomto týdnu zůstane v Česku převážně zatažená, bude často mrholit nebo pršet, ve vyšších polohách sněžit. Teploty postupně porostou, ve čtvrtek mohou místy dosáhnout až jedenácti stupňů Celsia, na víkend se ale poměrně citelně ochladí.
Slunečných paprsků si lidé v těchto dnech moc neužijí, vyplývá z informací Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ). Podle meteorologů bude převažovat velká oblačnost s častými srážkami, objeví se mrznoucí mrholení nebo mlhy, jen přechodně může být na některých místech polojasno.
Během pondělka bude hlavně ve východní polovině země slabě pršet nebo sněžit. K ránu může místy mrznout, nejvyšší teploty vystoupají na maximálně pět stupňů nad nulu, na severovýchodě ale zůstanou jen kolem nuly, hlavně na severovýchodě hrozí náledí.
V úterý bude většinou zataženo až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i polojasno, znovu se objeví dešťové přeháňky, ve výškách nad šest set metrů nad mořem budou sněhové. Teploměr přes den ukáže jeden až šest stupňů nad nulou, v Čechách místy i osm stupňů Celsia.
„Ve středu a ve čtvrtek přes naše území od západu přejde frontální systém, který přinese výraznější oteplení. Na většině území zaprší, ale hlavně v Čechách může déšť zpočátku i namrzat. Přibližně nad 600 metrů se vyskytne i sněžení, které ale postupně přejde všude do deště,“ píšou meteorologové.
Ve čtvrtek odpoledne mohou odpolední teploty v nížinách přesáhnout deset stupňů Celsia, podobně teplé počasí vydrží i v pátek.
O víkendu má podle aktuální předpovědi dorazit výrazné ochlazení se sněžením. „Očekáváme převážně velkou oblačnost s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Noční teploty by podle současných předpokladů měly klesnout většinou na minus jeden až minus šest stupňů Celsia, přes den by se mělo oteplit na nulu až pět stupňů Celsia,“ předpovídá ČHMÚ.