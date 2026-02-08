Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

Během nedělního večera a v noci na pondělí se bude především na severu Moravy a ve Slezsku místy tvořit náledí či zmrazky. Na ostatním území republiky budou komunikace namrzat především ve vyšších polohách a na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Během večera a noci na pondělí budou teploty klesat slabě pod nulu a na površích mokrých po předchozích srážkách se bude zejména na severu Moravy a ve Slezsku lokálně vytvářet náledí, případně zmrazky. Na ostatním území je potřeba počítat s namrzáním komunikací spíše ve vyšších a horských polohách, v nižších polohách se náledí vytvoří jen výjimečně,“ informovali meteorologové.
Aktuální výstraha před tvorbou náledí platí pro severovýchod republiky od nedělních 19:00 do pondělních 10:00. Kvůli kluzkým silnicím a chodníkům hrozí nebezpečí úrazů, problémy v dopravě a častější nehody.
Náledí nebo ledovka v Česku komplikovaly dopravu a ztěžovaly chůzi i v předchozích dnech. Oba jevy se liší způsobem vzniku. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím dešťových kapek na povrchu země nebo zmrznutím roztátého sněhu. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení, která se na rozdíl od náledí tvoří nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.