Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, CHMI

Během nedělního večera a v noci na pondělí se bude především na severu Moravy a ve Slezsku místy tvořit náledí či zmrazky. Na ostatním území republiky budou komunikace namrzat především ve vyšších polohách a na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Během večera a noci na pondělí budou teploty klesat slabě pod nulu a na površích mokrých po předchozích srážkách se bude zejména na severu Moravy a ve Slezsku lokálně vytvářet náledí, případně zmrazky. Na ostatním území je potřeba počítat s namrzáním komunikací spíše ve vyšších a horských polohách, v nižších polohách se náledí vytvoří jen výjimečně,“ informovali meteorologové.

Aktuální výstraha před tvorbou náledí platí pro severovýchod republiky od nedělních 19:00 do pondělních 10:00. Kvůli kluzkým silnicím a chodníkům hrozí nebezpečí úrazů, problémy v dopravě a častější nehody.

Náledí nebo ledovka v Česku komplikovaly dopravu a ztěžovaly chůzi i v předchozích dnech. Oba jevy se liší způsobem vzniku. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím dešťových kapek na povrchu země nebo zmrznutím roztátého sněhu. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení, která se na rozdíl od náledí tvoří nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.

Nahrávám video
Jaký je rozdíl mezi ledovkou, náledím a námrazou a jak vznikají
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

před 44 mminutami
V čele modelu Kantaru je ANO, posílilo hnutí STAN

V čele modelu Kantaru je ANO, posílilo hnutí STAN

před 1 hhodinou
Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let

Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let

10:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

před 1 hhodinou
Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

05:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

před 3 hhodinami
Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU

Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU

před 3 hhodinami
Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

Během nedělního večera a v noci na pondělí se bude především na severu Moravy a ve Slezsku místy tvořit náledí či zmrazky. Na ostatním území republiky budou komunikace namrzat především ve vyšších polohách a na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 44 mminutami

V čele modelu Kantaru je ANO, posílilo hnutí STAN

Hnutí ANO si v lednovém volebním modelu agentury Kantar CZ drží velký náskok, získalo by stejný výsledek jako v říjnových volbách. Druhá by byla ODS s odstupem více než dvaceti procentních bodů, za ní by se pak umístilo hnutí STAN, které si oproti volbám polepšilo. Pohoršili si naopak SPD a Motoristé. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se dostalo celkem šest subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
před 1 hhodinou

Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.
10:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

Poslanci v tomto týdnu začali projednávat ve výborech novelu stavebního zákona. Měla by zrychlit a usnadnit povolovací proces. Debata ve sněmovně trvala přes jedenáct hodin. Opozice vytýká koalici zejména problematiku připomínkového řízení, jak uvedla v Událostech, komentářích z ekonomiky poslankyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Věra Kovářová (STAN). Zmínila také rizika u přesunu zaměstnanců. Místopředseda téhož výboru Tomáš Doležal (SPD) naopak tvrdí, že velká část stížností je v nové legislativě obsažena. Nyní prý probíhá mapování kritérií. Pořadem provázeli Nina Ortová a Jakub Musil.
před 1 hhodinou

Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

Podvodných on-line přeprodejů vstupenek na větší kulturní nebo sportovní akce podle policie přibývá. Ročně eviduje až stovky podvodů spojených s prodejem na internetu. Nákupy vstupenek od neoficiálních prodejců policie nedoporučuje. Pokud se zájemce přesto rozhodne využít přeprodej, doporučuje osobní setkání nebo nákup na dobírku.
před 3 hhodinami

Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí došlo loni k více než dvaceti tisícům přestupků. Písečtí úředníci řešili hlavně překročení povolené rychlosti. Tomu nejrychlejšímu „závodníkovi" naměřili 235 kilometrů v hodině. Na pokutách vybrali přes 15 milionů korun. Peníze použili na dopravní stavby, zařízení a bezpečnost chodců v Písku. Situaci na D4 sledují kamery, dispečeři i policie. V celém padesátikilometrovém úseku se stalo v loňském roce 45 nehod. Jedna z těch vážnějších byla pod vlivem alkoholu – poté, co vjel řidič do protisměru, střetl se s dodávkou.
před 4 hhodinami

Stát loni zdědil dům v centru Prahy, traktory, odznáčky či fenu

Stát loni zdědil rekordní majetek v hodnotě přes 560 milionů korun. Získal třeba budovu v Praze na Starém Městě za desítky milionů korun, traktory nebo sbírku odznaků, zjistila ČT. Majetek Česku připadl díky odúmrti, kdy stát dědí po lidech, kteří nesepsali závěť a zemřeli bez dědice. Loni ÚZSVM řešil 1615 případů, nejvíce od roku 2016.
před 5 hhodinami

Z Československa zmizely po revoluci mnohé památky a starožitnosti

V 90. letech minulého století, po konci komunistického režimu a otevření hranic, mizely památky z tehdejšího Československa nevídaným tempem. Zloději vykrádali výzdobu kostelů, do zahraničí „se přemisťovaly" i vnější kamenické výrobky. Venkov navíc začali objíždět obchodníci, kteří za pár korun skupovali leckdy hodnotné starožitnosti. Lidé se tehdy levně zbavovali starých věcí a předmětů, protože o jejich skutečné hodnotě neměli ani tušení. Takový vývoz sice byl nelegální, přesto mnohé věci končily v cizině. Kolik přesně starožitností a kulturních památek zmizelo nenávratně v zahraničí, nikdo nevyčíslil. Existují jen odhady a ty říkají – byly jich statisíce.
před 5 hhodinami
Načítání...