Do konce tohoto týdne vystoupají nejvyšší teploty přes den na dvanáct až sedmnáct stupňů Celsia, v noci a ráno klesnou na deset až pět stupňů. Na severu a severovýchodě země zůstane obloha přes víkend zatažená a bude tam pršet, jinde se srážky objeví jen výjimečně a ukáže se i slunce. Na začátku příštího týdne se ochladí, na horách má sněžit, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
O víkendu bude do 17 stupňů, na severu a severovýchodě má pršet
„Od pátku pak minimálně do začátku příštího týdne bude sever a severovýchod s četnějšími srážkami a zvětšenou oblačnosti, naopak na zbytku území může přechodně být i polojasno a šance na srážky bude minimální,“ uvedli meteorologové.
Teploty zůstanou do konce týdne bez výraznějších výkyvů, přes den většinou nepřesáhnou sedmnáct stupňů Celsia, jen na jihu Moravy může být o něco tepleji. Tyto hodnoty jsou podle meteorologů obvyklé pro toto roční období. Noční teploty se budou v následujících dnech držet nad nulou.
Počasí v Česku ve čtvrtek začne ovlivňovat studená fronta, bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší. Oblačnosti a srážek bude ubývat pozdě odpoledne a večer. Oblačnost se podle meteoroložky ČT Milady Křížové začne nejdříve protrhávat na severozápadě území. „Dokonce by dnes (ve čtvrtek) v některých místech mohlo nasvítit i kolem šesti hodin slunečního svitu,“ dodala.
V pátek zesílí vítr
V pátek se může místy oblačnost protrhat, na severu a severovýchodě se objeví přeháňky, jinde meteorologové očekávají déšť jen sporadicky. „Přestože se ale oblačnost někde na chvíli protrhá, tak nasvítí maximálně čtyři hodiny slunečního svitu. Největší pravděpodobnost bude v závětří hor nebo třeba také na jižní Moravě,“ sdělila Křížová s tím, že v pátek také zesílí vítr. „V nárazech by mohl dosahovat ojediněle i kolem padesáti pěti kilometrů v hodině,“ upřesnila.
Podobný ráz počasí vydrží o víkendu, kdy už se ale bude vítr uklidňovat. Po víkendu se citelněji ochladí, bude víc pršet, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové. „Nejdeštivější bude pondělí, kdy ještě bude přecházet studená fronta,“ doplnila Křížová, která rovněž sdělila, že se v průběhu příštího týdne také vrátí ranní mrazy a teploty budou ojediněle klesat pod nulu.