Počasí může být nebezpečné, ale také krásné. A právě na jeho vizuální působivost se zaměřuje soutěž Světové meteorologické organizace (WMO), která v ní hledá snímky do svého tradičního kalendáře.
Duhy, blesky, oblaka. Mezi nejkrásnějšími fotkami počasí je i český snímek
Světová meteorologická organizace oznámila výsledky každoroční soutěže o nejlepší fotografii počasí a klimatu. „Letos jsme obdrželi neuvěřitelné množství úžasných příspěvků z celého světa. Porota složená z odborníků na komunikaci, fotografů a meteorologů, pečlivě vybrala vítězné fotografie na základě technické a umělecké hodnoty, geografické vyváženosti, popularity na sociálních médiích a hlasů zaměstnanců v našem ženevském ústředí,“ uvedla organizace.
Těchto fotografií je třináct. Vznikne z nich totiž tradiční kalendář. Každý snímek doprovází komentář jeho autora:
Po vyhlášení vítězů soutěže o kalendář WMO představila i čestná uznání pro fotografy, kteří se jen těsně do výběru nedostali. „Naše porota vybrala třináct úžasných fotografií, které vynikly svou technickou a uměleckou hodnotou a geografickou rozmanitostí. Tyto snímky budou uvedeny na vnitřní straně obálky tištěného kalendáře,“ uvedla Světová meteorologická organizace.
Mezi těmito fotografy je i Čech Jaroslav Fous, jehož snímky se často objevují i ve vysílání České televize: