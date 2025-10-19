Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.
„Nedělní ranní teploty byly velmi rozdílné. Zatímco na většině území klesly pod nulu, ve Slezsku a na východě Moravy zůstaly díky velké oblačnosti na plus jeden až plus pět stupňů Celsia,“ sdělili meteorologové.
Rekord padl třeba v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 7,1 stupně Celsia. V Novém Rychnově na Vysočině teplota klesla na minus 4,8 stupně, v Ústí nad Orlicí na minus 4,6 stupně a v Hubenově na Jihlavsku a v Bystřici pod Pernštejnem má nové minimum pro 19. října hodnotu shodně minus 4,5 stupně Celsia.
Na řadě dalších míst bylo ještě chladněji, ale rekordy tam překonány nebyly. Vedle Rokytské slati to je případ třeba Horské Kvildy na Klatovsku, kde ráno naměřili minus 9,6 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách pak teplota klesla na minus devět stupňů. Pod minus osm stupňů pak naměřily například stanice Kořenov, Kvilda-Perla, Hliniště, Luční bouda nebo Jelení.
Bude až 18 stupňů
Meteorologové upozornili, že do Česka už začíná proudit teplý vzduch od jihu. Nejprve se projeví hlavně na horách a v podhůří. V pondělí bude nejtepleji v Pošumaví, a to až 15 stupňů Celsia. Od středy budou teploty stoupat i mimo hory místy až na 16 stupňů, ve čtvrtek i na 18 stupňů Celsia.
