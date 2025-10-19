Důležité
Izraelská armáda opět útočí v Pásmu Gazy, píší média Zobrazit

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.

„Nedělní ranní teploty byly velmi rozdílné. Zatímco na většině území klesly pod nulu, ve Slezsku a na východě Moravy zůstaly díky velké oblačnosti na plus jeden až plus pět stupňů Celsia,“ sdělili meteorologové.

Rekord padl třeba v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 7,1 stupně Celsia. V Novém Rychnově na Vysočině teplota klesla na minus 4,8 stupně, v Ústí nad Orlicí na minus 4,6 stupně a v Hubenově na Jihlavsku a v Bystřici pod Pernštejnem má nové minimum pro 19. října hodnotu shodně minus 4,5 stupně Celsia.

Na řadě dalších míst bylo ještě chladněji, ale rekordy tam překonány nebyly. Vedle Rokytské slati to je případ třeba Horské Kvildy na Klatovsku, kde ráno naměřili minus 9,6 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách pak teplota klesla na minus devět stupňů. Pod minus osm stupňů pak naměřily například stanice Kořenov, Kvilda-Perla, Hliniště, Luční bouda nebo Jelení.

Bude až 18 stupňů

Meteorologové upozornili, že do Česka už začíná proudit teplý vzduch od jihu. Nejprve se projeví hlavně na horách a v podhůří. V pondělí bude nejtepleji v Pošumaví, a to až 15 stupňů Celsia. Od středy budou teploty stoupat i mimo hory místy až na 16 stupňů, ve čtvrtek i na 18 stupňů Celsia.

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě
Ilustrační foto

Výběr redakce

Izraelská armáda opět útočí v Pásmu Gazy, píší izraelská média

Izraelská armáda opět útočí v Pásmu Gazy, píší izraelská média

před 4 mminutami
Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

před 42 mminutami
Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

před 51 mminutami
Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

09:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hrozí, že Hamás zaútočí na palestinské civilisty, tvrdí diplomacie USA

Hrozí, že Hamás zaútočí na palestinské civilisty, tvrdí diplomacie USA

00:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o zestátnění ČEZu a hypotékách

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o zestátnění ČEZu a hypotékách

před 2 hhodinami
„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu

„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu

před 2 hhodinami
Izrael identifikoval jedno ze dvou těl předaných v sobotu Hamásem

Izrael identifikoval jedno ze dvou těl předaných v sobotu Hamásem

07:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.
před 42 mminutami

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

Globální meteorologický fenomén La Niña má silný vliv nejen na místech, kde vzniká, ale jeho projevy se propisují až do střední Evropy, včetně České republiky. Může tak ovlivnit i podobu blížící se zimy.
17. 10. 2025

O víkendu může mrznout

V sobotu přejde přes Česko studená fronta, denní teploty se o víkendu budou pohybovat kolem deseti stupňů Celsia. V noci na neděli může mrznout. Po víkendu se pak oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
16. 10. 2025

Oblačné dny se vystřídají se slunečnými

V nadcházejícím týdnu se budou v Česku střídat oblačné dny s těmi polojasnými až slunečnými, mnoho srážek nebude. Teploty se vyšplhají nejvýše k patnácti stupňům Celsia. Noční teploty během týdne klesnou k nule. Od víkendu už může v noci mrznout, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.
13. 10. 2025Aktualizováno13. 10. 2025
Doporučujeme

Satelity zachytily na volném moři vlny vyšší než kostelní věž

Během nedávných bouří zaznamenaly evropské satelity obří vlny na volném oceánu. Měly průměrnou výšku kolem dvaceti metrů, tedy asi jako věž českého vesnického kostelíku. Vyšší vlny zatím družice nikdy nepozorovaly, oznámila Evropská vesmírná agentura (ESA).
9. 10. 2025

O víkendu bude do 17 stupňů, na severu a severovýchodě má pršet

Do konce tohoto týdne vystoupají nejvyšší teploty přes den na dvanáct až sedmnáct stupňů Celsia, v noci a ráno klesnou na deset až pět stupňů. Na severu a severovýchodě země zůstane obloha přes víkend zatažená a bude tam pršet, jinde se srážky objeví jen výjimečně a ukáže se i slunce. Na začátku příštího týdne se ochladí, na horách má sněžit, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
9. 10. 2025

Česko čeká podmračený týden s přeháňkami

Celý týden by se na území Česka měly objevovat srážky. V pondělí teploty vystoupaly maximálně na čtrnáct stupňů Celsia, následně se denní maxima dostanou až na sedmnáct stupňů. Pod nulu teploty neklesnou ani v noci. Od pátku se mírně ochladí a na hřebenech hor se může objevit déšť se sněhem. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
6. 10. 2025Aktualizováno6. 10. 2025

Víkend bude větrný, zejména v sobotu na severu a severovýchodě Česka

Víkend bude větrný. Ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku na severu Česka a na Jesenicku a v části Moravskoslezského kraje může vítr zejména v sobotu dosahovat v nárazech rychlosti místy až 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z páteční výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hrozí například pády větví ze stromů nebo menší škody na budovách.
3. 10. 2025
Načítání...