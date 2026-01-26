Bude oblačný týden s přeháňkami a na horách se sněžením


Česko čeká oblačný až zatažený týden. V noci budou klesat teploty pod nulu. Bude pršet a na horách sněžit. Ve čtvrtek napadne až deset centimetrů sněhu, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty v Čechách na většině míst do rána klesaly pod nulu, v pondělí ráno se tvořilo náledí.

Až do poledne hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí a na neošetřených komunikacích pak hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost, informovali v pondělí meteorologové. V noci na celém území pršelo, na západě a jihozápadě intenzivně sněžilo. Na některých místech napadlo až deset centimetrů mokrého sněhu.

Pro pondělí předpovídají meteorologové teploty do sedmi stupňů, v severozápadní polovině Čech bude mezi minus jedním a třemi stupni. Spíš odpoledne a večer se vyskytnou přeháňky, od západu i v nižších polohách sněhové, které budou na Šumavě přecházet v trvalejší sněžení.

Obdobné denní teploty čekají Česko i v úterý, které bude většinou oblačné až zatažené. Večer na jihozápadě oblačnosti přibude a na Moravě se budou místy tvořit mlhy. Sněhové přeháňky se objeví spíš ojediněle a na Moravě a ve Slezsku bude v nižších polohách pršet. V noci opět klesnou teploty pod bod mrazu.

Ve středu se mají po ránu objevit mlhy, které mohou být mrznoucí. Později večer na jihu území začne podle předpovědi pršet nebo bude padat déšť se sněhem, ve vyšších polohách bude sněžit. Ve čtvrtek, kdy se mírně ochladí, by pak mohlo na horách spadnout až deset centimetrů sněhu. A sněžit nebo pršet bude pravděpodobně i na konci pracovního týdne. Oblačné počasí se sněhovými nebo dešťovými přeháňkami předpovídají meteorologové i pro víkend, na jehož konci by se mohlo částečně vyjasnit.

Na Chomutovsku si řidiči nyní musí dát pozor na ledovku. Problémy mohou mít ve stoupání k přechodu do Německa přes Horu Svatého Šebestiána. Cestu na výjezdu z obce Kalek silničáři z důvodu nesjízdnosti a polomu stromů uzavřeli. Hlavní silnice v Ústeckém kraji jsou většinou mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z dopravních a policejních informací.

Sněhové přeháňky se objevovaly kolem Kadaně na Chomutovsku, místy i v Krušných horách. Sypací vozy projely okres Louny, kde meteorologové varovali také před ledovkou. Mokré silnice po vydatném dešti jsou na Ústecku, kde se vyskytuje mlha. Na Cínovci na Teplicku upozorňují silničáři na nebezpečí námrazy. Teploty na severu Čech se podle předpovědi budou pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, na horách vystoupají k minus třem stupňům. Foukat bude mírný vítr.

Bez pozorování počasí by nebylo civilizace. V neděli to Američané slaví
Mokré, místy kluzké a se zbytky rozbředlého sněhu jsou v pondělí ráno silnice v Plzeňském kraji. Vozovky jsou převážné holé, v úsecích, kde se nepoužívá sůl, je na nich slabá vrstva nového sněhu krytá drtí. Také dálnice D5 byla sjízdná, kvůli sněhovým srážkám byla místy zhoršená dohlednost, vozovka mokrá.

Zejména na silnicích v kopcích v Moravskoslezském kraji doporučují silničáři zvýšenou opatrnost. Vozovky jsou po chemickém ošetření mokré, někde mrholí a místy je mlha. Ve vyšších polohách Beskyd jsou zbytky sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve středních Čechách ztěžuje jízdu náledí, na Rakovnicku i sněžilo. Silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Sypače měly problémy s vyjetím kopců v okolí pražské Zbraslavi.

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. Večer pak připojili varování před náledím v Čechách a na Českomoravské vrchovině. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji může navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Bez pozorování počasí by nebylo civilizace. V neděli to Američané slaví

Dívat se na oblohu dnes může být odpočinková činnost. Ale ještě v nedávné minulosti na ni lidé hleděli s obavami a snažili se z ní vyčíst znamení, jestli brzy nezemřou. Proč bylo pozorování počasí tak důležité, že v USA dostalo vlastní významný den?
včera v 09:00

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Meteorologové prodloužili výstrahu před ledovkou. Nově platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a Jižních Čech, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
24. 1. 2026

V celém Moravskoslezském kraji platí smogová situace

Smogová situace už je v celém Moravskoslezském kraji. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka platí už od čtvrtečního večera, v pátek v 11:28 ji Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásil pro Třinecko a v 15:39 i pro zbylé části regionu. Imisní limit pro polétavý prach, který je padesát mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích minimálně dvojnásobně, vyplývá z informací ČHMÚ. Zlepšit by se to mohlo nejspíš v neděli.
23. 1. 2026Aktualizováno23. 1. 2026

Ledovka způsobila v části Moravy víc než 150 nehod

Dálnice D1 na 187. kilometru u Brna je ve směru na Ostravu po nehodě tří vozů znovu průjezdná, provoz stál zhruba tři hodiny. Krátce neprůjezdný byl i směr na Prahu. Jih Moravy ráno a dopoledne trápila ledovka, stalo se více než 150 nehod. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů traumaplán, který znamená posílení služeb. Zranily se také desítky chodců.
23. 1. 2026Aktualizováno23. 1. 2026

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
23. 1. 2026

Bouře udeřila na Athény, zaplavila ulice kamením

Dva lidé zemřeli v Řecku poté, co přívalové deště zasáhly Athény a další místa. Žena zemřela poté, co ji srazilo auto nesené lokální povodní v jižním předměstí Athén. V přístavu na Peloponésu v jižním Řecku byl rozbouřeným mořem smeten člen pobřežní stráže, když se pokoušel upevnit člun. Hasiči přijali v řeckém hlavním městě stovky hovorů s žádostí o odčerpání vody ze zaplavených budov. Bouře zaplavila ulice bahnem a kamením. Očekává se, že ve čtvrtek se přesune do východní části země.
22. 1. 2026
