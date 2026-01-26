Bude oblačný týden s přeháňkami a na horách se sněžením

Česko čeká oblačný až zatažený týden. V noci budou klesat teploty pod nulu. Bude pršet a na horách sněžit. Ve čtvrtek napadne až deset centimetrů sněhu, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty v Čechách na většině míst do rána klesaly pod nulu, v pondělí ráno se tvořilo náledí.
Až do poledne hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí a na neošetřených komunikacích pak hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost, informovali v pondělí meteorologové. V noci na celém území pršelo, na západě a jihozápadě intenzivně sněžilo. Na některých místech napadlo až deset centimetrů mokrého sněhu.
Pro pondělí předpovídají meteorologové teploty do sedmi stupňů, v severozápadní polovině Čech bude mezi minus jedním a třemi stupni. Spíš odpoledne a večer se vyskytnou přeháňky, od západu i v nižších polohách sněhové, které budou na Šumavě přecházet v trvalejší sněžení.
Obdobné denní teploty čekají Česko i v úterý, které bude většinou oblačné až zatažené. Večer na jihozápadě oblačnosti přibude a na Moravě se budou místy tvořit mlhy. Sněhové přeháňky se objeví spíš ojediněle a na Moravě a ve Slezsku bude v nižších polohách pršet. V noci opět klesnou teploty pod bod mrazu.
Ve středu se mají po ránu objevit mlhy, které mohou být mrznoucí. Později večer na jihu území začne podle předpovědi pršet nebo bude padat déšť se sněhem, ve vyšších polohách bude sněžit. Ve čtvrtek, kdy se mírně ochladí, by pak mohlo na horách spadnout až deset centimetrů sněhu. A sněžit nebo pršet bude pravděpodobně i na konci pracovního týdne. Oblačné počasí se sněhovými nebo dešťovými přeháňkami předpovídají meteorologové i pro víkend, na jehož konci by se mohlo částečně vyjasnit.
V Česku to klouže
Na Chomutovsku si řidiči nyní musí dát pozor na ledovku. Problémy mohou mít ve stoupání k přechodu do Německa přes Horu Svatého Šebestiána. Cestu na výjezdu z obce Kalek silničáři z důvodu nesjízdnosti a polomu stromů uzavřeli. Hlavní silnice v Ústeckém kraji jsou většinou mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z dopravních a policejních informací.
Sněhové přeháňky se objevovaly kolem Kadaně na Chomutovsku, místy i v Krušných horách. Sypací vozy projely okres Louny, kde meteorologové varovali také před ledovkou. Mokré silnice po vydatném dešti jsou na Ústecku, kde se vyskytuje mlha. Na Cínovci na Teplicku upozorňují silničáři na nebezpečí námrazy. Teploty na severu Čech se podle předpovědi budou pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, na horách vystoupají k minus třem stupňům. Foukat bude mírný vítr.
Mokré, místy kluzké a se zbytky rozbředlého sněhu jsou v pondělí ráno silnice v Plzeňském kraji. Vozovky jsou převážné holé, v úsecích, kde se nepoužívá sůl, je na nich slabá vrstva nového sněhu krytá drtí. Také dálnice D5 byla sjízdná, kvůli sněhovým srážkám byla místy zhoršená dohlednost, vozovka mokrá.
Zejména na silnicích v kopcích v Moravskoslezském kraji doporučují silničáři zvýšenou opatrnost. Vozovky jsou po chemickém ošetření mokré, někde mrholí a místy je mlha. Ve vyšších polohách Beskyd jsou zbytky sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.
Ve středních Čechách ztěžuje jízdu náledí, na Rakovnicku i sněžilo. Silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Sypače měly problémy s vyjetím kopců v okolí pražské Zbraslavi.