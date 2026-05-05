Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Silné bouřky by se podle ČHMÚ mohly objevit během úterního odpoledne, večera a v první polovině noci zejména v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji.
Během přívalových srážek by při bouřkách mohlo napršet kolem třiceti milimetrů a při opakovaných bouřkách i více, lokálně tak mohou zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky. Vítr by při bouřkách mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, a mohl by tak i lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat rovněž menší kroupy a blesky, uvedli meteorologové.
Současně doplnili, že vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí prodlužili do odvolání výstrahu na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku. S ohledem na to by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.