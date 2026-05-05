Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silné bouřky by se podle ČHMÚ mohly objevit během úterního odpoledne, večera a v první polovině noci zejména v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji.

Během přívalových srážek by při bouřkách mohlo napršet kolem třiceti milimetrů a při opakovaných bouřkách i více, lokálně tak mohou zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky. Vítr by při bouřkách mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, a mohl by tak i lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat rovněž menší kroupy a blesky, uvedli meteorologové.

Současně doplnili, že vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí prodlužili do odvolání výstrahu na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku. S ohledem na to by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

11:12Aktualizovánopřed 51 mminutami
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 2 hhodinami
Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

před 4 hhodinami
Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

01:07Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

04:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

02:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších třicet procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm.
včera v 08:27

Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil platnost výstrahy publikované původně v sobotu.
3. 5. 2026

Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Praze zároveň platí v souvislosti s touto výstrahou zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.
2. 5. 2026Aktualizováno2. 5. 2026

Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let

Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961, oznámil v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se dle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
1. 5. 2026

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, píše Bloomberg

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného, uvedla v analýze agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
30. 4. 2026

Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mrazy, které Česko zasáhly v noci na čtvrtek, způsobily ovocnářům podle odhadu rozsáhlé škody.
30. 4. 2026Aktualizováno30. 4. 2026

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Kvůli nedostatku srážek a stále vyšším teplotám se ve střední Evropě prohlubuje půdní sucho. Na některých místech už odborníci varují před závažnými dopady na zemědělství.
29. 4. 2026
