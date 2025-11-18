SOUHRN: Zásadní události úterý 18. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. listopadu 2025.
Babiš odmítl nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování
Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů.
Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš přislíbil předložení seznamu navrhovaných ministrů prezidentu Petru Pavlovi v týdnu po 24. listopadu, uvedl v úterý odbor komunikace prezidentské kanceláře. Hlava státu předpokládá, že seznam obdrží a v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty na členy kabinetu.
Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády
Jednání ukrajinského parlamentu, který měl hlasovat o návrhu premiérky Julije Svyrydenkové odvolat ministry spravedlnosti a energetiky Hermana Haluščenka a Svitlanu Hrynčukovou kvůli korupčnímu skandálu v energetice, bylo přerušeno. Stalo se tak poté, co opozice zablokovala jednání a dožadovala se odstoupení celé vlády.
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Výbuch, který o víkendu poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby, uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk později dodal, že podezřelé jsou dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách.
Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT
Internetovou infrastrukturní službu Cloudflare v úterý odpoledne postihl výpadek. V jeho důsledku hlásili problémy uživatelé řady webů, například sociální sítě X.com, velkého jazykového modelu ChatGPT od společnosti OpenAI nebo služby Downdetector, která slouží právě pro sledování výpadků.
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti
Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady.
V ženě s husou archeologové našli nejstarší doklad o vztahu lidí a zvířat
Izraelští vědci našli, prostudovali a popsali pravěkou sošku, která zobrazuje ženskou postavu, jíž na zádech sedí husa. Podle archeologů je zcela mimořádná jak zpracováním, tak i příběhem.