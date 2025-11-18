SOUHRN: Zásadní události úterý 18. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. listopadu 2025.

Babiš odmítl nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů.

Více k tématu
Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování
Šéf ANO Andrej Babiš


Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš přislíbil předložení seznamu navrhovaných ministrů prezidentu Petru Pavlovi v týdnu po 24. listopadu, uvedl v úterý odbor komunikace prezidentské kanceláře. Hlava státu předpokládá, že seznam obdrží a v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty na členy kabinetu.

Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad
Petr Pavel


Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

Jednání ukrajinského parlamentu, který měl hlasovat o návrhu premiérky Julije Svyrydenkové odvolat ministry spravedlnosti a energetiky Hermana Haluščenka a Svitlanu Hrynčukovou kvůli korupčnímu skandálu v energetice, bylo přerušeno. Stalo se tak poté, co opozice zablokovala jednání a dožadovala se odstoupení celé vlády.

Více k tématu
Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády
Ilustrační foto - ukrajinský parlament


Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Výbuch, který o víkendu poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby, uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk později dodal, že podezřelé jsou dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách.

Více k tématu
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici


Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

Internetovou infrastrukturní službu Cloudflare v úterý odpoledne postihl výpadek. V jeho důsledku hlásili problémy uživatelé řady webů, například sociální sítě X.com, velkého jazykového modelu ChatGPT od společnosti OpenAI nebo služby Downdetector, která slouží právě pro sledování výpadků.

Více k tématu
Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT
Logo společnosti Cloudflare


Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady.

Více k tématu
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti
Budova v Dněpropetrovské oblasti po ruském dronovém útoku (18. listopadu 2025)


V ženě s husou archeologové našli nejstarší doklad o vztahu lidí a zvířat

Izraelští vědci našli, prostudovali a popsali pravěkou sošku, která zobrazuje ženskou postavu, jíž na zádech sedí husa. Podle archeologů je zcela mimořádná jak zpracováním, tak i příběhem.

Více k tématu
V ženě s husou archeologové našli nejstarší doklad o vztahu lidí a zvířat
Dvanáct tisíc let stará figurka ženy a husy (vlevo) a rekonstrukce její podoby (vpravo)

Výběr redakce

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

před 6 mminutami
Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat

Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat

před 16 mminutami
Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad

Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad

před 1 hhodinou
Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

14:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

13:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

11:41Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

14:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události úterý 18. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. listopadu 2025.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v úterý 18. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 17. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 17. listopadu 2025.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 16. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 16. listopadu 2025.
16. 11. 2025Aktualizováno16. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 15. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 15. listopadu 2025.
15. 11. 2025Aktualizováno15. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 14. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 14. listopadu 2025.
14. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 13. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 13. listopadu 2025.
13. 11. 2025

Polovinu Mafry odkoupí miliardář Tykač, píší Seznam Zprávy

Polovinu mediální společnosti Mafra podle Seznam Zpráv (SZ) koupí od Kaprainu finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii. Transakce je podle zdrojů serveru dohodnuta a bude oznámena v brzké době.
13. 11. 2025Aktualizováno13. 11. 2025
Načítání...