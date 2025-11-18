Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT


18. 11. 2025

Internetovou infrastrukturní službu Cloudflare v úterý odpoledne postihl výpadek. V jeho důsledku hlásili problémy uživatelé řady webů, například sociální sítě X.com, velkého jazykového modelu ChatGPT od společnosti OpenAI nebo služby Downdetector, která slouží právě pro sledování výpadků.

Společnost Cloudflare ve 13:21 SEČ uvedla, že sleduje zotavování služeb, o něco později však řada webů začala opět střídavě vypadávat.

Software Cloudflare používají statisíce společností po celém světě, uvedla agentura Bloomberg. Služba funguje jako nárazník mezi webovými stránkami a koncovými uživateli a chrání jejich stránky před útoky, které je zahltí žádostmi o přístup (takzvané útoky DDoS).

Některé weby zobrazovaly chybovou hlášku, podle níž se nemohly dostat k jedné ze stránek na doméně cloudflare.com. Výpadek měla také služba Downdetector, což může zkreslovat údaje stran uživatelů hlásících problémy s jednotlivými službami. Se službami OpenAI podle Downdetectoru hlásilo nejvíce lidí problémy ve 13:10 SEČ, se sociální sítí X ve 12:40 SEČ a s Cloudflarem ve 12:39 SEČ.

Později firma Cloudflare uvedla, že v pokusu o nápravu deaktivovala službu vzdáleného připojení k internetu v Londýně. Uživatelům v britské metropoli, kteří se pokusí připojit přes tuto službu, se objeví oznámení o chybě připojení, dodala společnost.

