SOUHRN: Zásadní události středy 9. dubna

Nákladní loď v přístavu v New Jersey

Čína zvýší od čtvrtka reciproční cla vůči USA na 84 procent. Uvedlo to podle agentury Reuters čínské ministerstvo financí. Původně je Peking avizoval ve výši 34 procent. Americký prezident Donald Trump nastavil cla vůči Číně nově na 104 procent. Ministr financí USA Scott Bessent označil čínskou odvetu za nešťastnou.





Na trzích kvůli nervozitě způsobené zaváděním amerických cel prudce klesají i ceny amerických státních dluhopisů, ve středu přitom ztráty ještě prohlubují. To je znamením, že se investoři zbavují i těch nejbezpečnějších aktiv. Krize na trzích tak nabírá znepokojivý směr k nuceným výprodejům a k útěku do bezpečí hotovosti, uvádí Reuters. Americké akcie vstoupily do středečního obchodování růstem, nejvíce přidával půl hodiny po otevření technologický index Nasdaq – kolem 1,8 procenta.