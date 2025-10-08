Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 8. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 8. října
Poslanecký klub ANO povede Malá. Šéfem poslanců ODS bude dál Benda
Sněmovní strany postupně ustavují své poslanecké kluby. Zákonodárci ANO zvolili předsedkyní Taťánu Malou. Patrik Nacher (ANO) by se podle informací ČT mohl stát místopředsedou Poslanecké sněmovny. Šéfem 27 poslanců ODS bude stejně jako poslední čtyři roky Marek Benda, stejné složení má i sestava místopředsedů klubu občanských demokratů.
ANO chce SPD nabídnout obranu místo vnitra
Hnutí ANO dle informací ČT chce SPD nabídnout místo ministerstva vnitra resort obrany. Důvodem jsou úterní výroky šéfa SPD Tomia Okamury o odvolání policejního prezidenta Martina Vondráška. Už předtím předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku. Koaliční smlouva by podle něj mohla být připravená do prvního zasedání sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu.
Vláda ANO nebude dávat Ukrajině peníze z rozpočtu na zbraně, řekl Babiš
Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně, prohlásil na tiskové konferenci předseda ANO Andrej Babiš. Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet, uvedl.
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za materiál s obrovským potenciálem
Švédská královská akademie ve Stockholmu oznámila, že letošními nositeli Nobelovy ceny za chemii se stali Susumu Kitagawa, Richard Robson a Omar M. Yaghi. Vytvořili molekulární struktury, které lze využít k získávání vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého, skladování toxických plynů nebo katalýze chemických reakcí.
Myanmarská armáda bombardovala buddhistickou oslavu, zemřely desítky lidí
Myanmarská armáda bombardovala dav lidí, který se sešel při oslavě buddhistického svátku světel spojené v noci na úterý s protivládní demonstrací. Podle agentury AFP zemřelo nejméně čtyřicet lidí včetně dětí a dalších osm desítek osob utrpělo zranění. Zpravodajský server BBC News informoval o nejméně 24 mrtvých.
U soudu s atentátníkem na Fica zazněly závěrečné řeči
Rozsudek nad obžalovaným útočníkem, který loni vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, vynese soud první instance 21. října, oznámil předseda tříčlenného senátu Specializovaného trestního soudu. Ve středu zazněly závěrečné řeči. Atentátník Juraj C. uvedl, že výstřel byl projevem nesouhlasu a varováním. Kritizoval politiky, že manipulují s lidmi.
Jurečka přijal rezignaci šéfa digitální agentury
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijal rezignaci šéfa Digitální informační agentury (DIA) Martina Mesršmída k 23. říjnu. Ten má dva týdny na hlubší analýzu problémů s aplikací eDoklady během víkendových sněmovních voleb. Jurečka to oznámil po středečním jednání vlády, na kterém informoval o postupu ostatní ministry. DIA zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl nesprávný odhad zájmu a testování na tuto zátěž, uvedla v úterý.
Trump jednal s Carneym o snížení cel
Americký prezident Donald Trump jednal s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump téma dovozních poplatků dle agentury Reuters zmínil na úvod úterního setkání v Bílém domě. „Myslím, že Kanada bude se cly velmi spokojená,“ řekl prezident USA s tím, že cílem pozvání Carneyho bylo zmírnit obchodní napětí mezi Washingtonem a Ottawou.
Kuřáků ubývá, počet vapujících je ale alarmující, varuje WHO
Tabákový průmysl podle nové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) vsází na nové cesty oslovování mladých zákazníků. A daří se mu to: počet kuřáků e-cigaret je nyní rekordní.