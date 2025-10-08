Rozsudek nad obžalovaným útočníkem, který loni vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, vynese soud první instance 21. října, oznámil předseda tříčlenného senátu Specializovaného trestního soudu. Ve středu zazněly závěrečné řeči. Atentátník Juraj C. uvedl, že výstřel byl projevem nesouhlasu a varováním. Kritizoval politiky, že manipulují s lidmi.
U soudu s atentátníkem na Fica zazněly závěrečné řeči
Ficův zástupce David Lindtner řekl, že Fico je stejně jako žalobkyně přesvědčen, že atentátník, jenž ho loni střelbou z pistole vážně zranil, spáchal teroristický čin. Útočníkův obhájce naopak znovu odmítl, že by šlo o terorismus, a zpochybnil policejní postup při vyšetřování. Juraj C., jemuž hrozí doživotí, řekl, že výstřel byl projevem nesouhlasu i varováním, a kritizoval Fica.
„Obžalovaný je opoziční politický aktivista. Spouštěčem atentátu byla obrovská míra nenávisti, kterou šířila část opozice,“ tvrdil Lindtner. Stejný názor dlouhodobě zastává i Fico, byť důkazy o přímém propojení útočníka s opozičními stranami neposkytl a takové důkazy nezazněly ani u soudu. Obžalovaný se zúčastnil některých protestů proti nynější vládě.
Podle Lindtnera byla střelba politicky motivovaným útokem s cílem změnit politickou mapu Slovenska. Tvrdil, že při posuzování teroristického útoku není podstatné, zda obžalovaný chtěl či nechtěl Fica zabít.
Co zaznělo u soudu
Juraj C. se u soudu už dříve hájil tím, že Fica chtěl pouze zranit. Nyní svůj čin zdůvodnil přesvědčením, že tímto způsobem lze přetrhnout řetěz zla a pomoci vyčerpané zemi. „Střílel jsem ne proto, že má někdo jiný názor, ale proto, že systematicky ničí tuto zemi. Moje odpověď byla výkřikem proti strachu, který paralyzuje celou společnost. Výstřel byl výkřikem nesouhlasu a varováním. Zbavil jsem se strachu, který mě ničil,“ řekl 72letý Juraj C. ve své závěrečné řeči, během které se neubránil emocím. Dodal, že se mu ulevilo, když se dozvěděl, že Fico útok přežil. Lítost ale u soudu neprojevil.
Obžalovaný tvrdil, že odmítá násilí. Vzápětí ale uvedl, že v krajní nouzi je násilí nutnou reakcí. Tvrdil také, že politici manipulují obyvatelstvo. Podle něj nyní již čtyřnásobný slovenský premiér Fico se vzdálil lidem a opilý mocí začal ohýbat pravdu. Označil přitom za arogantní Ficovy výroky týkající se novinářů, opozice či bývalé prezidentky. Tyto výroky považuje za důkaz, že Ficovi chybí respekt k institucím a k občanům, a je přesvědčen, že Slovensku hrozí autokracie.
Výše trestu
„Ne každý útok na veřejného činitele je terorismem. Osobu poškozeného nelze ztotožňovat s vládou Slovenské republiky,“ řekl v závěrečné řeči obhájce Namir Alyasry. Dodal, že Juraj C. měl hněv jen vůči Ficovi, nikoliv proti celé vládě. Soudu navrhl, aby obžalovaného uznal vinným z trestného činu útoku na veřejného činitele, za který by obžalovanému hrozil značně mírnější trest než za zločin teroristického útoku.
Obžalovaný, kterého policisté zadrželi hned po střelbě, byl původně stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Za ni lze uložit i méně přísný trest než pouze doživotí, které trestní zákoník stanoví u teroristického útoku. Soud ale může využít právní úpravy, která mu umožňuje odsouzenému mimořádně snížit výši trestu; v takovém případě ovšem nelze v tomto případu při odsouzení za teroristický útok vyměřit trest kratší než dvacet let vězení.
Atentátník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, dále kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil operace.