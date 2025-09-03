Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 3. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 3. září
Vláda schválila nákup tanků a zabývala se bitcoinovou kauzou
Vláda schválila nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 miliardy korun včetně DPH. Pořídí také ruční zbraně od České zbrojovky v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH a osmnáct lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda pro speciální síly za zhruba 1,7 miliardy korun bez DPH. Premiér také oznámil, že ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s lidmi, kteří od státu vydražili bitcoiny z bitcoinové kauzy.
Toyota bude v Česku vyrábět elektromobily
Automobilka Toyota bude v Česku jako v prvním místě v Evropě vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za asi 680 milionů eur (16,65 miliardy korun).
Soud v Brně považuje Stačilo! za nepřiznanou koalici. Kandidátku ale nezrušil
Hnutí Stačilo! vytvořilo podle krajského soudu v Brně nepřiznanou koalici a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil, protože zákon stejným způsobem obcházejí i jiné strany. Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Týká se návrhů na zrušení registrace kandidátní listiny Stačilo! na Vysočině, které podalo hnutí Česká republika na 1. místě! a strana Volt Česko. Ministerstvo vnitra později uvedlo, že krajské soudy zamítly již všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby.
Průměrná mzda reálně vzrostla o více než pět procent
Průměrná hrubá mzda v tuzemsku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 7,8 procenta na 49 402 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3583 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,4 procenta, mzda reálně vzrostla o 5,3 procenta.
Izraelské tanky postupují do hustě obydlené čtvrti města Gaza, píše Reuters
Izraelská armáda ve středu pokračovala v postupu městem Gaza, její tanky a vojáci pronikali do čtvrti Šajch Radván, jedné z největších a nejlidnatějších ve městě, informuje s odvoláním na svědky agentura Reuters. Izraelské síly v posledních týdnech obsazovaly předměstí Gazy a nyní se nacházejí jen několik kilometrů od centra, a to navzdory mezinárodním výzvám, aby Jeruzalém ofenzivu zastavil.
USA udeřily na loď s drogami z Venezuely
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. Jako první o této akci informoval americký prezident Donald Trump, později uvedl, že při úderu bylo zabito jedenáct členů venezuelského zločineckého gangu.
K výročí konce druhé světové války Čína uspořádala vojenskou přehlídku
Čína hostila vojenskou přehlídku k připomínce osmdesátého výročí konce druhé světové války v Asii. Přehlídky se zúčastnili také šéf Kremlu Vladimir Putin nebo severokorejský diktátor Kim Čong-un.
Pellegrini se zastal slovenských vědců kvůli vakcínám proti covidu
Slovenský prezident Peter Pellegrini se ve středu zastal Slovenské akademie věd (SAV), která ve své analýze odmítla tvrzení o riziku vakcín proti onemocnění covid-19 z úst vládního zmocněnce Petera Kotlára. Ten závěry SAV už dříve odmítl. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) se za vládního zmocněnce dříve opakovaně postavil.
Prosté vysazování stromů změnu klimatu nezastaví, varuje studie
Klimatické přínosy výsadby stromů se podle nového výzkumu zřejmě dost přeceňují. Autoři studie navrhují způsoby, jak rychle zajistit, aby lesy plnily roli pohlcovače nadbytečného uhlíku lépe a účinněji.