SOUHRN: Zásadní události středy 19. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 19. listopadu 2025.
Rusové v Ternopilu zabili desítky lidí
Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Ternopilu na západě země zemřelo dvacet pět lidí, uvedl odpoledne Ukrinform. Polsko aktivovalo stíhačky, píše agentura Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.
Polsko pohrozilo Rusku odpovědí na sabotáž a rozhodlo o nasazení armády na ochranu infrastruktury
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. Šéf polské obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz následně oznámil, že armáda nasadí deset tisíc vojáků, aby pomohli ochránit bezpečnost kritické infrastruktury.
Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda
Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně 22 lidí. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti města Chán Júnis na jihu Pásma.
Koaliční rada řešila harmonogram skládání vlády
Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se shodli, že podpoří zmrazení platů politiků na letošní úrovni, uvedl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání koaliční rady. Do sněmovny bude návrh podán ve čtvrtek. Okamura také informoval, že budoucí koalice do konce listopadu představí prezidentu Petru Pavlovi nominace na ministry. Znovu se koaliční rada sejde příští úterý.
Sněmovní výbor odložil projednávání rozpočtu. ANO tvrdí, že v návrhu chybí skoro sto miliard
V Poslanecké sněmovně ve středu poprvé zasedal rozpočtový výbor, aby projednal návrh státního rozpočtu, který předložila končící vláda Petra Fialy (ODS). Kabinet v demisi navrhl schodek 286 miliard korun. Na návrh místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové ale výbor projednávání přerušil do pondělí. Podle možné budoucí ministryně financí návrh nepokrývá povinné, zákonem předepsané a investiční výdaje v objemu 95,9 miliardy. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) tvrzení odmítá.
Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry
Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Opozice žádá odstoupení celé vlády.
Čeští vědci objevili neznámého prvoka s unikátními vlastnostmi
Výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy objevil vzácný jednobuněčný organismus s unikátní buněčnou stavbou, který nazval Solarion arienae. Tento druh spolu s několika dalšími málo známými liniemi prvoků tvoří novou eukaryotickou superskupinu (říši) nazvanou Disparia. Solarion si uchoval znaky, o nichž se dříve předpokládalo, že dávno zanikly, a nabízí tak bezprecedentní pohled do biologie raných eukaryotických buněk, přibližuje studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Nature.