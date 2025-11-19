SOUHRN: Zásadní události středy 19. listopadu


19. 11. 2025

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 19. listopadu 2025.

Rusové v Ternopilu zabili desítky lidí

Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Ternopilu na západě země zemřelo dvacet pět lidí, uvedl odpoledne Ukrinform. Polsko aktivovalo stíhačky, píše agentura Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.

Důsledky ruského útoku v Ternopilu


Polsko pohrozilo Rusku odpovědí na sabotáž a rozhodlo o nasazení armády na ochranu infrastruktury

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. Šéf polské obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz následně oznámil, že armáda nasadí deset tisíc vojáků, aby pomohli ochránit bezpečnost kritické infrastruktury.

Polští vojáci, ilustrační foto


Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně 22 lidí. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti města Chán Júnis na jihu Pásma.

Palestinci se procházejí mezi hromadami sutin (19. listopadu 2025)


Koaliční rada řešila harmonogram skládání vlády

Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se shodli, že podpoří zmrazení platů politiků na letošní úrovni, uvedl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání koaliční rady. Do sněmovny bude návrh podán ve čtvrtek. Okamura také informoval, že budoucí koalice do konce listopadu představí prezidentu Petru Pavlovi nominace na ministry. Znovu se koaliční rada sejde příští úterý.

Tomio Okamura


Sněmovní výbor odložil projednávání rozpočtu. ANO tvrdí, že v návrhu chybí skoro sto miliard

V Poslanecké sněmovně ve středu poprvé zasedal rozpočtový výbor, aby projednal návrh státního rozpočtu, který předložila končící vláda Petra Fialy (ODS). Kabinet v demisi navrhl schodek 286 miliard korun. Na návrh místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové ale výbor projednávání přerušil do pondělí. Podle možné budoucí ministryně financí návrh nepokrývá povinné, zákonem předepsané a investiční výdaje v objemu 95,9 miliardy. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) tvrzení odmítá.

Vedení hnutí ANO na brífinku po jednání rozpočtového výboru


Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Opozice žádá odstoupení celé vlády.

Ukrajinský parlament
Čeští vědci objevili neznámého prvoka s unikátními vlastnostmi

Výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy objevil vzácný jednobuněčný organismus s unikátní buněčnou stavbou, který nazval Solarion arienae. Tento druh spolu s několika dalšími málo známými liniemi prvoků tvoří novou eukaryotickou superskupinu (říši) nazvanou Disparia. Solarion si uchoval znaky, o nichž se dříve předpokládalo, že dávno zanikly, a nabízí tak bezprecedentní pohled do biologie raných eukaryotických buněk, přibližuje studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Nature.

Solarion arienae
