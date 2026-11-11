SOUHRN: Zásadní události středy 11. listopadu


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. listopadu 2026.

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi, napsal ve středu Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a Úřadu vlády. Mlsna řekl ČT, že neví, proč mu NBÚ prověrku odebral. Hodlá se proti rozhodnutí bránit všemi dostupnými prostředky.

Více k tématu
Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit
Petr Mlsna


Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha

Republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů v úterý fakticky zablokovala snahu o odvolání ministra obrany Petea Hegsetha kvůli válce proti Íránu. Návrh na ústavní žalobu poslanci postoupili soudnímu výboru, který rovněž ovládají republikáni, píší agentury. Demokraté nicméně čelí kritice kvůli nepřítomnosti jedenácti svých členů, jejichž účast mohla pomoci překonat republikánskou převahu. Představitelé strany ale avizují, že se k návrhu vrátí, jakmile nově zvolení demokraté zasednou v obou komorách Kongresu.

Více k tématu
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha
Americký ministr obrany Pete Hegseth


Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

Rusko a Ukrajina se na trojstranných jednáních v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců, tvrdí vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij. Výměny vězňů byly jednou z mála věcí, na kterých se válčící strany domluvily už při úterních jednáních. Medinskij rovněž tvrdí, že Moskva a Kyjev se přiblížily míru. Zeť prezidenta USA Jared Kushner uvedl, že „nejtěžší bude otázka územních sporů“. Kushner a vyslanec Steve Witkoff mají podle AFP ve čtvrtek odcestovat do Moskvy.

Více k tématu
Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva
Trumpův zeť Jared Kushner hovoří na brífinku v den trojstranných jednání v Abú Dhabí (11. listopadu 2026)


Přejezd do Německa z Ústeckého kraje komplikují nehody, zavřena je D8

Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Záchranáři zasahují u zraněných. Podle prvotních informací je šest lidí zraněných, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice je ve směru na Německo uzavřena. Tvoří se kolony. Zavřeny jsou také ve směru na Německo oba tunely před hranicí. Auta stojí i u hranic s Německem na Chomutovsku, kde policie řeší nehodu několika aut.

Nákladní auto a autobus se srazily na D8, záchranáři hlásí zraněné
Dopravní nehoda na silnici I/7


Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

„Záměrem bylo mít širokou koalici, která se umí dívat na věci z různé perspektivy, ale dojít k jednomu řešení,“ komentoval vzniklou koalici STAN, SPOLU a Prahy sobě lídr pražských Starostů a kandidát na primátora Petr Hlaváček. Vyjednávací týmy STAN podle něj zevrubně prošly jednotlivé programy jak s Prahou sobě, tak s Piráty. Podotkl, že všichni vnímají, že tématy jsou bydlení, doprava, školství a bezpečnost. Složení rady koalice oznámí příští týden před jednáním zastupitelstva.

Více k tématu
Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později
Lídři pražské koalice Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě)


Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.

Více k tématu
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták
Jan Sviták (na snímku z 25. října 2024) za hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK)


Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konaly demonstrace

Španělsko ve středu ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Omezena byla mimo jiné hromadná doprava a částečně i zdravotní a sociální služby. Protestující blokovali několik silnic vedoucích do Madridu, do Barcelony i dalších měst. Po celé zemi vypukly demonstrace a při střetech v některých městech byly zatčeny asi tři desítky lidí, napsal server rtve.es. Důvodem stávky je zejména bytová krize a rostoucí životní náklady.

Více k tématu
Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konají demonstrace
Generální stávka pracovníků v Madridu


Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil na středeční schůzce s prezidentem Petrem Pavlem o válce na Ukrajině, armádní koncepci i své cestě do Izraele. Předseda vlády to sdělil Blesku. Vztahy s hlavou státu označil za dobré. Pavel před schůzkou uvedl, že chce mluvit o dopisu předsedy vlády ohledně Ukrajiny, situaci kolem veřejnoprávních médií či bezpečnostních tématech. Řešit měli také jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Více k tématu
Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině
Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel při schůzce 11. listopadu 2026


Krajský soud zrušil část pravidel vjezdu do KRNAPu, majitelé horských bud uspěli

Majitelé Luční a Labské boudy uspěli ve sporu se Správou Krkonošského národního parku (KRNAPu) v části, v níž požadovali zmírnění regulace vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové ve středu kvůli administrativním nedostatkům zrušil opatření obecné povahy vydané loni Správou KRNAPu v části, která se týká podmínek vjezdu a setrvání motorových vozidel na území parku.

Více k tématu
Krajský soud zrušil část pravidel vjezdu do KRNAPu, majitelé horských bud uspěli
Krkonošský národní park


Ulice měst zaplnily vlčí máky. Česko si připomíná válečné veterány

Česko si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Na pražském Vítkově uctili zástupci armády a ministerstva obrany památku účastníků světových válek i novodobých konfliktů. V dalších městech se konají vzpomínkové akce a koncerty. Lidé mohou veterány podpořit také prostřednictvím sbírek, jejichž symbolem je červený vlčí mák.

Více k tématu
Ulice měst zaplnily vlčí máky. Česko si připomíná válečné veterány
Pietní akt k uctění památky válečných veteránů v Praze na Vítkově


Čínští vědci se v kosmu dostali na píď od absolutní nuly

Na čínské vesmírné stanici panovala nejnižší teplota ve známém vesmíru, pouhých deset biliontin stupně Celsia od absolutní nuly. Mohlo by to pomoci s vývojem nových kvantových technologií i lepších senzorů.

Více k tématu
Čínští vědci se v kosmu dostali na píď od absolutní nuly
Vizualizace kvantových stavů v Boseho–Einsteinově kondenzátu

Výběr redakce

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

11:37Aktualizovánopřed 18 mminutami
Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

10:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konají demonstrace

Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konají demonstrace

12:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

před 3 hhodinami
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

10:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

07:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

10:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině

Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině

11:55Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 11. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. listopadu 2026.
před 33 mminutami

VideoNovináři musí najít druhý dech, říká šéf Reportérů bez hranic

Novináři „musí najít druhý dech, musí nalézt nový způsob, jak se vyvíjet a jak zůstat relevantní ve společnosti“, řekl generální ředitel Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin. Podle letošní zprávy organizace je svoboda tisku ve světě na nejhorší úrovni za 25 let. Bruttin vidí příčinu v souběhu několika krizí, které se dosud nepodařilo vyřešit. Vedle násilí vůči novinářům a zhoršující se ekonomické situace médií upozornil na nedůvěru veřejnosti a chaos v digitálním prostředí. Situaci podle něj zhoršují také političtí lídři, kteří „hněv proti médiím proměňují ve zbraň“. Za celkovým propadem však podle Bruttina nelze hledat jediného viníka. Rozhovor vedl Lukáš Dolanský.
před 10 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve středu 11. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 10. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 10. listopadu 2026.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události pondělí 9. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 9. listopadu 2026.
9. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 8. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. listopadu 2026.
8. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 7. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 7. listopadu 2026.
7. 11. 2026Aktualizováno7. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 6. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. listopadu 2026.
6. 11. 2026Aktualizováno6. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

před 2 hhodinami
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

před 4 hhodinami
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

včera v 18:00
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

včera v 17:12
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026