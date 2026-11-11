SOUHRN: Zásadní události středy 11. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. listopadu 2026.
Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi, napsal ve středu Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a Úřadu vlády. Mlsna řekl ČT, že neví, proč mu NBÚ prověrku odebral. Hodlá se proti rozhodnutí bránit všemi dostupnými prostředky.
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha
Republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů v úterý fakticky zablokovala snahu o odvolání ministra obrany Petea Hegsetha kvůli válce proti Íránu. Návrh na ústavní žalobu poslanci postoupili soudnímu výboru, který rovněž ovládají republikáni, píší agentury. Demokraté nicméně čelí kritice kvůli nepřítomnosti jedenácti svých členů, jejichž účast mohla pomoci překonat republikánskou převahu. Představitelé strany ale avizují, že se k návrhu vrátí, jakmile nově zvolení demokraté zasednou v obou komorách Kongresu.
Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva
Rusko a Ukrajina se na trojstranných jednáních v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců, tvrdí vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij. Výměny vězňů byly jednou z mála věcí, na kterých se válčící strany domluvily už při úterních jednáních. Medinskij rovněž tvrdí, že Moskva a Kyjev se přiblížily míru. Zeť prezidenta USA Jared Kushner uvedl, že „nejtěžší bude otázka územních sporů“. Kushner a vyslanec Steve Witkoff mají podle AFP ve čtvrtek odcestovat do Moskvy.
Přejezd do Německa z Ústeckého kraje komplikují nehody, zavřena je D8
Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Záchranáři zasahují u zraněných. Podle prvotních informací je šest lidí zraněných, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice je ve směru na Německo uzavřena. Tvoří se kolony. Zavřeny jsou také ve směru na Německo oba tunely před hranicí. Auta stojí i u hranic s Německem na Chomutovsku, kde policie řeší nehodu několika aut.
Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později
„Záměrem bylo mít širokou koalici, která se umí dívat na věci z různé perspektivy, ale dojít k jednomu řešení,“ komentoval vzniklou koalici STAN, SPOLU a Prahy sobě lídr pražských Starostů a kandidát na primátora Petr Hlaváček. Vyjednávací týmy STAN podle něj zevrubně prošly jednotlivé programy jak s Prahou sobě, tak s Piráty. Podotkl, že všichni vnímají, že tématy jsou bydlení, doprava, školství a bezpečnost. Složení rady koalice oznámí příští týden před jednáním zastupitelstva.
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták
Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konaly demonstrace
Španělsko ve středu ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Omezena byla mimo jiné hromadná doprava a částečně i zdravotní a sociální služby. Protestující blokovali několik silnic vedoucích do Madridu, do Barcelony i dalších měst. Po celé zemi vypukly demonstrace a při střetech v některých městech byly zatčeny asi tři desítky lidí, napsal server rtve.es. Důvodem stávky je zejména bytová krize a rostoucí životní náklady.
Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině
Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil na středeční schůzce s prezidentem Petrem Pavlem o válce na Ukrajině, armádní koncepci i své cestě do Izraele. Předseda vlády to sdělil Blesku. Vztahy s hlavou státu označil za dobré. Pavel před schůzkou uvedl, že chce mluvit o dopisu předsedy vlády ohledně Ukrajiny, situaci kolem veřejnoprávních médií či bezpečnostních tématech. Řešit měli také jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Krajský soud zrušil část pravidel vjezdu do KRNAPu, majitelé horských bud uspěli
Majitelé Luční a Labské boudy uspěli ve sporu se Správou Krkonošského národního parku (KRNAPu) v části, v níž požadovali zmírnění regulace vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové ve středu kvůli administrativním nedostatkům zrušil opatření obecné povahy vydané loni Správou KRNAPu v části, která se týká podmínek vjezdu a setrvání motorových vozidel na území parku.
Ulice měst zaplnily vlčí máky. Česko si připomíná válečné veterány
Česko si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Na pražském Vítkově uctili zástupci armády a ministerstva obrany památku účastníků světových válek i novodobých konfliktů. V dalších městech se konají vzpomínkové akce a koncerty. Lidé mohou veterány podpořit také prostřednictvím sbírek, jejichž symbolem je červený vlčí mák.
Čínští vědci se v kosmu dostali na píď od absolutní nuly
Na čínské vesmírné stanici panovala nejnižší teplota ve známém vesmíru, pouhých deset biliontin stupně Celsia od absolutní nuly. Mohlo by to pomoci s vývojem nových kvantových technologií i lepších senzorů.