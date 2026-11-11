V Abú Dhabí skončily trojstranné rozhovory, jednat se mělo o energetice i Černém moři


11. 11. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V Abú Dhabí skončily trojstranné mírové rozhovory mezi Ukrajinou, Ruskem a USA, informovaly krátce po 11:15 SEČ agentury Reuters a ruský TASS. O začátku středečních jednání informovali krátce po 9:30 SEČ agentury i vedoucí ukrajinské delegace a šéf civilní rozvědky Rustem Umerov, podle něhož po těchto hovorech budou následovat samostatná jednání s evropskými zástupci. Řešit se mělo například energetické příměří, územní otázky či příměří v Černém moři.

„Začali,“ sdělil dopoledne zdroj ruské státní agentury RIA Novosti. „Zahajujeme druhý den jednání,“ oznámil přibližně ve stejnou dobu Umerov, podle něhož jsou na programu nejprve třístranná jednání zástupců Ukrajiny, Ruska a USA. „Poté budeme mít samostatné setkání s našimi evropskými partnery,“ sdělil Umerov na telegramu.

V Abú Dhabí jsou přítomní zástupci Evropské unie, na trojstranných diskusích se však nepodílejí, účastní se pouze schůzek s americkými a ukrajinskými představiteli.

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Otázky energetiky a Černého moře

Podle dřívějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mají být ve středu předmětem jednání kroky ke zmírnění napětí a otázky energetiky a Černého moře.

„Zelenskyj také prohlásil, že je důležité, aby delegace řešily i možnou třístrannou schůzku mezi ruským vládcem Vladimirem Putinem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jím tak, aby mohli doladit další detaily, které se týkají samotného příměří,“ sdělila zpravodajka ČT Darja Stomatová. „Ruská strana ale neustále tvrdí, že nejprve by se delegace měly dohodnout na podobě příměří a až následný podpis dohody by měl být mezi prezidenty,“ doplnila.

RIA Novosti s odkazem na svůj zdroj tvrdí, že se současné rozhovory zaměřují na klíčové aspekty vytvoření „nového systému kontinentální bezpečnosti“ a urovnání rusko-ukrajinské války je jen jedním z bodů širší debaty.

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Zdroj: ČT24

Výsledky úterního jednání

V úterý podle Zelenského zástupci trojice zemí jednali o výměnách zajatců a návratu ukrajinských dětí do vlasti. Ukrajina dlouhodobě viní Moskvu z únosů ukrajinských dětí z okupovaných území a Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal v březnu 2023 kvůli nucenému vysídlování ukrajinských dětí zatykač na Putina. Výměny zajatců naopak patří k několika málo oblastem, v nichž válčící strany spolupracují.

Vyjednavači podle Zelenského v úterý hovořili také o bezpečnostních zárukách a projednávali klíčovou otázku území. Moskva požaduje stažení ukrajinských vojsk z celého ukrajinského Donbasu na východě země, což Kyjev odmítá. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina by v této záležitosti potřebovala „velmi konkrétní bezpečnostní záruky“, protože není připravena věřit prohlášením šéfa Kremlu Putina ani přijmout dohodu pod tlakem.

Na platformě Telegram pak Zelenskyj uvedl, že Rusové tvrdí a také tomu věří, že okupují více ukrajinského území, než je tomu ve skutečnosti. Delegace z Moskvy podle něj uváděla, že Rusko obsadilo i ty části Donbasu, které má podle prezidenta pod kontrolou Kyjev. „V tom je problém. Putin žije v jiné realitě,“ uvedl Zelenskyj a dodal, že Američané potvrdili ukrajinský odhad dění na bojišti. „Právě proto se musíme sejít a promluvit si na úrovni lídrů,“ napsal.

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Americký ministr zahraničí Marco Rubio úterní debatu označil za velmi produktivní. Podle Zelenského je trojstranný formát konstruktivní. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova Sergej Rjabkov uvedl, že zatím je brzy hodnotit výsledky jednání.

Současná trilaterální jednání v Abú Dhabí jsou první od letošního února. Šéf Bílého domu Trump v poslední době naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Plnohodnotnou invazi rozpoutalo Rusko v únoru 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu, která se od té doby brání.

„Mezi ukrajinskými obyvateli nevidíme ohledně rozhovorů žádné nadšení. Nemají pocit, že by došlo k nějakým změnám, k zásadním prohlášením, která by ovlivnila život tady na Ukrajině. Dokonce si i všímají, že právě obě země na sebe útočí i během samotných jednání delegací, takže ve své podstatě se situace pro obyčejné lidi nemění,“ informovala Stomatová z Kyjeva.

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Zdroj: ČT24

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