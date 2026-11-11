Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě představují koalici na magistrátu

Pro koalici Starostů, SPOLU (ODS a TOP 09) a Prahy sobě se v úterý vyslovil zastupitelský klub STAN na pražském magistrátu. Lídři STAN Petr Hlaváček a SPOLU Tomáš Portlík (ODS) se krátce po říjnových komunálních volbách domluvili, že jejich strany povládnou hlavnímu městu společně, a následně vedli jednání o tom, zda do koalice přiberou Prahu sobě či Piráty, nebo zda utvoří dvojkoalici, která by měla v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 34 hlasů.
„Dnes (v úterý) jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, SPOLU a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ popsala rozhodnutí pražské organizace STAN její mluvčí Šárka Kuželová.
V Praze se minulý týden sešlo ustavující zastupitelstvo, které strany přerušily do 19. listopadu, kdy by se mělo volit nové vedení metropole. Do té doby chtějí mít strany podle dřívějších vyjádření základní body programového prohlášení a koaliční smlouvu.