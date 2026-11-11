Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil na středeční schůzce s prezidentem Petrem Pavlem o válce na Ukrajině, armádní koncepci i své cestě do Izraele. Předseda vlády to sdělil Blesku. Vztahy s hlavou státu označil za dobré. Pavel před schůzkou uvedl, že chce mluvit o dopisu předsedy vlády ohledně Ukrajiny, situaci kolem veřejnoprávních médií či bezpečnostních tématech. Řešit měli také jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
„Máme dobré vztahy i si občas voláme. Nemáme žádný problém teďka, mluvíme velice konkrétně, navzájem se informujeme o jednáních, která máme, hlavně v zahraniční politice,“ řekl po schůzce Babiš. Vztahy mezi vládou a prezidentem byly napjaté především v první polovině letošního roku, mimo jiné kvůli sporu o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře.
Na pozvání do Izraele čekala vláda delší dobu, řekl Babiš Blesku k načasování cesty na 17. listopad. Jednat bude i s lídrem opoziční strany Jašar Gadim Eisenkotem, který skládá novou vládu.
Premiér s částí kabinetu poletí do Izraele místo oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Představitelé opozice ho kvůli tomu označili za zbabělce bez úcty k demokracii. Babiš ke své nepřítomnosti na státní svátek sdělil médiím, že to „snad přispěje k uklidnění situace“.
Koalice v současnosti čelí kritice veřejnosti kvůli snaze o převod financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet, což podle kritiků kroku ohrozí nezávislost veřejnoprávních médií. O tomto tématu chtěl s Babišem na středeční schůzce hovořit i Pavel. Podle premiéra se o této otázce nicméně nediskutovalo.
Výběr šéfa ÚOHS
Babiš s Pavlem řešili i o budoucí zahraniční cesty hlavy státu a jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Současnému šéfovi úřadu Petru Mlsnovi končí šestiletý mandát k 2. prosinci. „Pan prezident si přál, abychom vyhlásili výběrové řízení na tu funkci, a to jsme udělali tento týden,“ uvedl Babiš.
Babiš sdělil, že se může přihlásit kdokoli. Kandidáty posoudí komise, ve které vláda nabízela účast i Pražskému hradu. „Ale řekli, že to nechají na nás,“ doplnil premiér.
Podle podmínek řízení se mají uchazeči přihlásit nejpozději do 18. listopadu. Vybraný kandidát by měl do funkce nastoupit od prosince. Deník N nicméně ve středu napsal, že Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral Mlsnovi bezpečnostní prověrku.
Politici měli dle odboru komunikace prezidentské kanceláře mluvit i o připravenosti na řešení krizových a mimořádných událostí.
Pavel s Babišem se dvakrát setkali v září, diskutovali například o plánovaných zahraničních cestách a návštěvách nebo o programu Bezpečnostní rady státu. Právě na té se pak setkali v říjnu. Na začátku listopadu prezident navštívil schůzi vlády kvůli projednávání nové armádní koncepce.