Přejezd do Německa z Ústeckého kraje komplikují nehody, D8 je zavřena


11. 11. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Na dálnici D8 se ve středu odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Záchranáři zasahují u zraněných, podle prvotních informací je jich šest, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice je ve směru na Německo uzavřena. Tvoří se kolony. Zavřeny jsou také ve směru na Německo oba tunely před hranicí. Auta stojí i u hranic s Německem na Chomutovsku, kde policie řeší nehodu několika aut.

Záchranáři kvůli situaci na D8 požádali o pomoc kolegy z Německa. Ke stavu zraněných zatím podrobné informace nejsou. Vozy se střetly za snížené viditelnosti v koloně, která se vytvořila po nehodě na německé straně. Zavřeny jsou tunely Panenská a Libouchec a D8 až po státní hranici. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic.

Uzavřen je stále provoz na silnici I/7 před hranicemi s Německem, kde policie řeší nehodu pěti nákladních a dvou osobních aut. Pro kamiony je provoz v místě uzavřen. Z nehody na Chomutovsku převezli záchranáři dva cizince s lehkými zraněními do nemocnice v Chomutově. Osobní auta policisté odklánějí na silnici I/13.

Nehoda se stala na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána. Podle policie se střetlo pět aut, z toho tři nákladní a dvě osobní. Při dojíždění do stojící kolony se pak srazila další dvě nákladní vozidla.

V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut
Hromadná nehoda 23 vozidel v Orlové

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před tvorbou ledovky, která se týkala také Ústeckého kraje. Vysoký stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili pro Chomutovsko, Kadaňsko a Podbořansko.

V platnosti byla do 10:00. Silničáři ráno preventivně solili horské silnice včetně D8. „Během dne se situace nezhoršovala, naopak teploty stoupaly. V Krušných horách pršelo. Ani teď večer nepředpokládáme námrazu,“ uvedl dispečer krajské správy a údržby silnic.

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